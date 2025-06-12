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Обмін полоненими, авіакатастрофа в Індії. Головне за 12 червня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Обмін полоненими, авіакатастрофа в Індії. Головне за 12 червня
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Україна та Росія провели черговий етап обміну полоненими

Обмін полоненими, авіакатастрофа в Індії, візит Пісторіуса в Україну. «Главком» склав добірку новин 12 червня, щоб ви були в курсі головних подій:

Обмін полоненими

Україна та Росія провели черговий етап обміну полоненими. Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема Десантно-штурмових військ, Військово-морських сил, Повітряних сил, Сил ТрО, Сил безпілотних систем, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

Також серед звільнених сьогодні є захисники Маріуполя, що перебували в полоні понад три роки. Усі визволені оборонці - чоловіки, представники рядового та сержантського складу. Частину звільнених сьогодні українських воїнів вважали зниклими безвісти. Додому повернулися українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Авіакатастрофа в Індії

Неподалік від індійського аеропорту міста Ахмедабад сталась авіакатастрофа. Літак Boeing 787-8 Dreamliner, на борту якого перебувало 242 особи, включаючи 53 громадян Великої Британії та 11 дітей, прямував до лондонського аеропорту Гатвік. Повітряне судно зазнало аварії протягом кількох хвилин після зльоту, впавши на території медичного гуртожитку.

На цей час відомо про понад 300 загиблих, водночас з пасажирів вижив лише 40-річний Вішваш Кумар Рамеш, який сидів на місці номер 11A і зміг врятуватися, вистрибнувши з літака.

Візит Пісторіуса в Україну

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув з візитом до Києва. Він заявив, що хоче ще більше розширити військову допомогу Україні. Після прибуття політик засудив посилення російських авіаударів по країні, які він назвав «надзвичайно важкими та загрозливими, враховуючи велику кількість крилатих ракет та атак безпілотників».

За словами міністра, Німеччина виділить Україні цьогоріч 9 млрд євро допомоги. Передача ракет Taurus не передбачений. Як зазначив міністр, частину коштів буде направлено на фінансування проєкту з виробництва далекобійної зброї. За словами Пісторіуса, Німеччина не розглядає передачу Україні далекобійних ракет Taurus. Водночас Україна отримуватиме від Німеччини системи протиповітряної оборони Iris-T упродовж трьох років.

Сили оборони ліквідували мільйонного окупанта

Збройні сили України знищили понад мільйон російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення. Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 12 червня 2025 року.

Мільйонним ліквідованим окупантом став Сергій Машаненков 1978 року народження. Він був військовослужбовцем Тихоокеанської морської піхоти збройних сил РФ. «Сьогодні вздовж усієї лінії фронту ліквідували не одного і не двох загарбників. Завдяки злагодженим діям всіх підрозділів Сил безпеки і оборони України ворожі втрати в Україні стали масовими та системними. Воєнні розвідники продовжують методично виявляти, знаходити й знищувати кожного, хто прийшов на нашу землю зі зброєю», – повідомило Головне управління розвідки.

Офіційний курс євро вперше перевищив 48 грн

Курс євро встановив новий рекорд, перевищивши позначку у 48 грн. Європейська валюта зросла більш ніж на 60 коп. Так, офіційний курс євро становитиме 48,0825 грн. Попередній рекорд офіційна валюта ЄС встановила 22 квітня – 47,7653 грн.

Курс на міжбанку сьогодні впав на 12 коп. і становить 41,40-41,43 грн/$ (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня. На готівковому ринку курс долара піднявся на 5 коп. до 41,75 грн, а курс євро перевищив позначку у 48 грн.

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Теги: обмін полоненими Німеччина авіакатастрофа

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