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Авіакатастрофа в Індії. Одна людина вижила (оновлено)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Авіакатастрофа в Індії. Одна людина вижила (оновлено)
Поліція заявила, що на місці події було знайдено понад 200 тіл
фото: Reuters

Одна людина вижила в авіакатастрофі Air India в Індії

Попри руйнівні наслідки авіакатастрофи літака Air India поблизу Ахмедабада, місцева поліція повідомила про дивовижний випадок порятунку однієї людини. Чоловіка госпіталізовано до лікарні. Обставини його порятунку залишаються незрозумілими, але припускається, що деякі частини літака могли залишитися цілими після аварії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Indian Express.

Літак Boeing 787-8 Dreamliner, на борту якого перебувало 242 особи, включаючи 53 громадян Великої Британії та 11 дітей, прямував до лондонського аеропорту Гатвік. Після зльоту він спалахнув полум'ям і врізався в гуртожиток, який використовувався місцевими лікарями, розташований у передмісті.

Вижившим у авіакатастрофі виявився громадянин Великої Британії 40-річний Вішваш Кумар Рамеш. В інтерв’ю Hindustan Times він розповів подробиці:

Авіакатастрофа в Індії. Одна людина вижила (оновлено) фото 1
фото: Hindustan Times

«Через тридцять секунд після зльоту пролунав гучний шум, а потім літак розбився. Все сталося так швидко. Коли я встав, навколо мене були тіла. Я злякався. Я встав і побіг. Навколо мене були уламки літака. Хтось схопив мене, посадив у машину швидкої допомоги та відвіз до лікарні», – розповів Вішваш.

Вішваш сказав, що прожив у Лондоні 20 років, додавши, що його дружина та дитина також живуть там.

Авіакатастрофа в Індії. Одна людина вижила (оновлено) фото 2
фото: Hindustan Times

Вішваш сидів на місці 11А. Він сказав, що його брат Аджай сидів в іншому ряду літака. «Ми відвідали Діу. Він подорожував зі мною, і я більше не можу його знайти. Будь ласка, допоможіть мені його знайти», – сказав він.

Наразі, поліція заявила, що на місці події було знайдено понад 200 тіл. Відеозаписи з мобільних телефонів зафіксували, як літак низько летів над містом, перш ніж вдаритися об землю та вибухнути. Кадри з місця катастрофи показують частину фюзеляжу літака, що стирчить з будівлі, та клуби густого чорного диму, що піднімаються над містом.

Ситуація навколо авіакатастрофи змінюється. Раніше поліція заявляла про смерть усіх, хто був на борту літака.

Як відомо, серед пасажирів літака було 169 громадян Індії, 53 британці, семеро португальців та один канадець. Причини катастрофи наразі розслідуються. Виживання однієї людини в таких умовах є надзвичайно рідкісним явищем і викликає багато питань щодо механізму аварії.

Як відомо, сьогодні, 12 червня, неподалік від індійського аеропорту міста Ахмедабад сталась авіакатастрофа. МЗС України повідомили, що перебування українців на борту Air India не підтверджується. 

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Теги: авіакатастрофа Індія

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