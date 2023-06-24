Режим контртерористичної операції запроваджено у ще двох областях РФ

Мешканців Орловської області закликали утриматися від поїздок за межі регіону

В Орловській області з ночі посилено заходи безпеки, всі служби працюють у штатному режимі. Про це заявив губернатор області Андрій Кличков, передають росЗМІ.

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Кличков попросив мешканців утриматися від поїздок за межі регіону.

«У регіоні з ночі посилено заходи безпеки, ситуація знаходиться на особливому контролі правоохоронних органів. У взаємодії з силовими структурами ми забезпечуємо безпеку та правопорядок на території області. Усі служби працюють у штатному режимі, прошу поставитися з розумінням до заходів, що вживаються. Прошу утриматися від виїздів за межі області», – зазначив він.

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Також «антитерористичний режим» та скасування всіх масових заходів до 26 червня запроваджено в Калінінградській області.

Раніше влада РФ оголосила про «антитерористичні заходи» у Москві та Підмосков’ї.

Нагадаємо, Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і «цю тварюку буде зупинено». У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

У Москві та Ростовській області введено план «Фортеця». У Москві силовиків привели у підвищену готовність, а в Ростовській області озброюють солдатів термінової служби після заяв Пригожина.

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Московське управління ФСБ підняли по тривозі. На під'їздах до Москви облаштовують блокпости, під посилену охорону взято всі найважливіші об'єкти, органи державної влади та об'єкти транспортної інфраструктури.

Пригожин запевняє, що його армія перетнула держкордон РФ «у всіх місцях», а Генштаб РФ наказав відкрити по його підрозділах вогонь.

Також власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його найманці вступили в бій з російськими військовими та збили їхній гелікоптер.

Буданов запевнив, що це не постанова.