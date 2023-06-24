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Росія в паніці зриває банери із закликом вступати до «Вагнера» (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія в паніці зриває банери із закликом вступати до «Вагнера» (відео)
Міноборони РФ більше не контролює дії «Вагнера»
фото: скрін із відео

Пригожин відкрито пішов проти російського міноборони

У російських містах почали зривати банери із закликом вступати до ПВК «Вагнер». Відповідне відео з’явилося в соцмережах.

Зазначимо, що агітаційну рекламу розміщували для заохочення вступу до ПВК, щоб воювати на території України. Однак, ймовірно, ситуація вийшла з-під контролю Кремля.

Нагадаємо, Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і «цю тварюку буде зупинено». У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

У Москві та Ростовській області введено план «Фортеця». У Москві силовиків привели у підвищену готовність, а в Ростовській області озброюють солдатів термінової служби після заяв Пригожина. 

Московське управління ФСБ підняли по тривозі. На під'їздах до Москви облаштовують блокпости, під посилену охорону взято всі найважливіші об'єкти, органи державної влади та об'єкти транспортної інфраструктури.

Пригожин запевняє, що його армія перетнула держкордон РФ «у всіх місцях», а Генштаб РФ наказав відкрити по його підрозділах вогонь.

Також власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його найманці вступили в бій з російськими військовими та збили їхній гелікоптер. 

Буданов запевнив, що це не постанова.

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