Звернення Путіна до народу. Пригожина оголосили ворогом

Варіант путінського «Я устал, я ухожу» зі швидким транзитом влади без конфлікту під гарантії для нас самий невідповідний

Ну, путін виступив із коротким зверненням до народу щодо Пригожина. Я не буду переказувати звичайний набір штампів. Ви їх чули багато разів. Колективний Захід напав на Росію, і вона бореться з українськими націоналістами та їхніми господарями. За своє існування. Коротше, пропускаємо це бла-бла-бла. Мені було цікаво, який сценарій він обере. Їх було два.

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Перший – зливати Шойгу з Герасимовим і зображати прозріння раптове і дивовижне. Звалити все на них. Другий – зберігати ці кадри й оголошувати ворогом Пригожина. Було обрано другий варіант. Дії Пригожина – збройний заколот, учасники – відступники, які встромили ніж у спину.

Я продовжую вболівати за обидві команди. Тому що обидві команди нам взагалі не друзі. Упевнений, наступ і оборона призведуть до серйозних втрат обох сторін. Нам легше буде.

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ПС: Насправді варіант путінського «Я устал, я ухожу» зі швидким транзитом влади без конфлікту під гарантії для нас найбільш невідповідний. Нам якраз вигідний максимальний розвиток конфлікту, з великим конфліктом і розколом у перспективі...