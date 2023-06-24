Головна Думки вголос Кирило Сазонов
search button user button menu button
Кирило Сазонов Журналіст, політолог

Звернення Путіна до народу. Пригожина оголосили ворогом

glavcom.ua
Путін нарешті відреагував на події всередині РФ
скріншот з відео

Варіант путінського «Я устал, я ухожу» зі швидким транзитом влади без конфлікту під гарантії для нас самий невідповідний

Ну, путін виступив із коротким зверненням до народу щодо Пригожина. Я не буду переказувати звичайний набір штампів. Ви їх чули багато разів. Колективний Захід напав на Росію, і вона бореться з українськими націоналістами та їхніми господарями. За своє існування. Коротше, пропускаємо це бла-бла-бла. Мені було цікаво, який сценарій він обере. Їх було два.

Перший – зливати Шойгу з Герасимовим і зображати прозріння раптове і дивовижне. Звалити все на них. Другий – зберігати ці кадри й оголошувати ворогом Пригожина. Було обрано другий варіант. Дії Пригожина – збройний заколот, учасники – відступники, які встромили ніж у спину.

Я продовжую вболівати за обидві команди. Тому що обидві команди нам взагалі не друзі. Упевнений, наступ і оборона призведуть до серйозних втрат обох сторін. Нам легше буде.

ПС: Насправді варіант путінського «Я устал, я ухожу» зі швидким транзитом влади без конфлікту під гарантії для нас найбільш невідповідний. Нам якраз вигідний максимальний розвиток конфлікту, з великим конфліктом і розколом у перспективі...

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія путін ПВК Вагнера

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Єлизавета Юрушева намагалася «поставити на місце» російського викладача
Скандал у Мілані. Дружина ексочільника Черкаської ОДА посварилася з професором-росіянином
1 червня, 12:59
«Раджу таке: зранку встали, подумали, що можете зробити для армії, ввечері лягли і подумали, чи достатньо зробили», – каже Притула
День народження Сергія Притули. Пригадаємо найяскравіші моменти його діяльності
22 червня, 10:10
Пожежа виникла на площі 2,6 тис. кв. м
У Росії спалахнула масштабна пожежа (фото)
29 травня, 07:12
Раніше Володимир Путін навіть заявляв, що європейські цінності притаманні росіянам
У Путіна параноя. Журналісти оприлюднили масштабне розслідування хвороби диктатора
1 червня, 18:59
У Курській області системою ППО нібито було збито кілька «українських безпілотників»
Атака безпілотників на Росію: деталі
2 червня, 11:07
Загарбники повністю знищили Бахмут
Росіяни повністю захопили Бахмут? Резніков спростував заяви Москви
4 червня, 14:49
Закликаючи зменшити військову допомогу Україні, голова МЗС Угорщини «танцює на кістках»
Путін та Сіярто виступили проти військової допомоги Україні. МЗС відреагувало
13 червня, 21:30
СБУ затримала ворожого поплічника під час збору нових даних про дислокацію Сил оборони
Наводив ракети на заводи і «полював на Бредлі». Житель Миколаєва отримав підозру
22 червня, 10:19
Російський диктатор вдався до відкритого хамства та назвав президента Зеленського «ганьбою єврейського народу»
Путін погрожує атакувати країни НАТО. Нові заяви диктатора
16 червня, 18:27

Кирило Сазонов

Звернення Путіна до народу. Пригожина оголосили ворогом
Звернення Путіна до народу. Пригожина оголосили ворогом
Свято крутих хлопців та дівчат. Що треба знати про Центр спецоперацій «А»
Свято крутих хлопців та дівчат. Що треба знати про Центр спецоперацій «А»
Росіяни не заслуговують на співчуття
Росіяни не заслуговують на співчуття
Допомагають убивати своїх. У чому логіка зрадників?
Допомагають убивати своїх. У чому логіка зрадників?
Ракетний терор. Окупанти спеціально б'ють по житлових будинках
Ракетний терор. Окупанти спеціально б'ють по житлових будинках
Головний секрет українського контрнаступу
Головний секрет українського контрнаступу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Після заяв Пригожина у Москві та Ростовській області запроваджено план «Фортеця»
43K
Влада звернулася до мешканців Ростова, захопленого «Вагнером»
32K
У Чернігові оголошено загальну мобілізацію? Військкомат відреагував на паніку у ЗМІ
22K
У Дніпрі та на Вінничині пролунали вибухи
16K
В Україні була оголошена повітряна тривога через зліт російського винищувача
15K
Вибухи прогриміли у Києві: є постраждалі

Новини

Росіяни втратили ініціативу на Куп`янському напрямку: карта бойових дій ISW
Сьогодні, 11:16
За добу відбулось понад 28 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Сьогодні, 07:53
Масована атака ворога, похід «вагнерівців» на Ростов: головне за ніч
Сьогодні, 07:31
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
Сьогодні, 06:36
Збройне повстання в РФ може мати значний вплив на перебіг бойових дій в Україні – ISW
Сьогодні, 06:28
Місцями грози та навіть град: прогноз погоди на 24 червня
Сьогодні, 05:55

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту