Австрія підозрює Туреччину у шпигунстві



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Австрія планує дипломатичні кроки через затримання, а судова влада висуне звинувачення в шпигунстві, - міністр

Ймовірного шпигуна виявили під час розслідування заворушень між курдськими і турецькими націоналістичними демонстрантами у Відні

В Австрії затримали ймовірного турецького шпигуна, який нібито стежив за критиками президента Ердогана в країні. Про це заявив глава МВС Австрії Карл Нехаммер, повідомляє Die Presse у вівторок, 1 вересня.

«В Австрії немає місця турецькому шпигунству. Повинно бути зрозуміло, що ми не потерпимо такого підходу», - сказав Негаммер.

Міністр додав, що Австрія планує дипломатичні кроки через затримання, а судова влада висуне звинувачення в шпигунстві.

Як розповів Негаммер, ймовірного шпигуна виявили кілька тижнів тому під час розслідування заворушень між курдськими і турецькими націоналістичними демонстрантами у Відні.

«Цю людину раніше заарештовували в Туреччині і турецькі спецслужби намагалися залучити її в ролі інформатора, щоб шпигувати за співвітчизниками в Австрії. В обмін її відпустили на свободу», - йдеться у повідомленні.

Як стверджує Негаммер, ця людина дала відповідні свідчення.

Видання пише, що ймовірно, затримана жінка, але більш детальна інформація про неї не розголошується.

Австрійське інформагентство APA повідомило, що Нехаммер також поінформував федерального міністра внутрішніх справ Німеччини Хорста Зеехофера про шпигунську справу.

До слова, 24 серпня, австрійська влада вперше прийняла рішення оголосити персоною нон грата російського дипломата і вислати його з країни до 1 вересня. Російський шпигун кілька років взаємодіяв з громадянином Австрії, який працював в економічній сфері.

Нагадаємо, у Франції підполковника армії звинуватили у шпигунстві на користь Росії.

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