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    У світі

    Австрія продовжить жорсткий локдаун через коронавірус

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    Австрія продовжить жорсткий локдаун через коронавірус - Австрія продовжить жорсткий локдаун через коронавірус
    Австрія продовжить жорсткий локдаун через коронавірус

    Готелі, ресторани та інші розважальні заклади до кінця лютого будуть закриті

    Жорсткий карантинний режим через коронавірусну інфекцію в Австрії вирішили продовжити до 7 лютого.

    Про це повідомило видання Der Standart.

    Діючі на даний момент обмежувальні заходи, повинні були закінчитися 24 січня, проте їх вирішили продовжити. Таке рішення прийняли губернатори спільно з федеральним урядом.

    Також повідомляється, що з 8 лютого обмеження почнуть поступово знімати. В першу чергу відкриються магазини і музеї, проте в них будуть пускати відвідувачів тільки в масках, також необхідне дотримання соціальної дистанції.

    Готелі, ресторани та інші розважальні заклади до кінця лютого будуть закриті, проте можливість їх відкриття може бути розглянута в середині місяця за результатами числа нових випадків коронавірусу в країні.

    Як повідомлялося, Україна вийшла на фінальну стадію переговорів про постачання вакцини AstraZeneca.

    Нагадаємо, президент Зеленський попросив канцлера Німеччини Ангелу допомогти Україні отримати Covid-вакцину.

    Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль обіцяє ковід-вакцину усім охочим.

    Вже відомо, що українці будуть отримувати «паспорти вакцинації» від Covid-19. Очільник МОЗ обіцяє, що вакцинація українців від коронавірусу почнеться в першому кварталі цього року. 

    Степанов сподівається, що українці зможуть отримати щеплення у лютому.

    Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України отримало лист від міжнародної організації COVAX. Організація готова вже найближчим часом почати постачання вакцини від коронавірусу в Україну.

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    Теги: Австрія музеї щеплення вакцинація коронавірус
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