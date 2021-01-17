Австрія продовжить жорсткий локдаун через коронавірус

Готелі, ресторани та інші розважальні заклади до кінця лютого будуть закриті

Жорсткий карантинний режим через коронавірусну інфекцію в Австрії вирішили продовжити до 7 лютого.

Про це повідомило видання Der Standart.

Діючі на даний момент обмежувальні заходи, повинні були закінчитися 24 січня, проте їх вирішили продовжити. Таке рішення прийняли губернатори спільно з федеральним урядом.

Також повідомляється, що з 8 лютого обмеження почнуть поступово знімати. В першу чергу відкриються магазини і музеї, проте в них будуть пускати відвідувачів тільки в масках, також необхідне дотримання соціальної дистанції.

Готелі, ресторани та інші розважальні заклади до кінця лютого будуть закриті, проте можливість їх відкриття може бути розглянута в середині місяця за результатами числа нових випадків коронавірусу в країні.

Як повідомлялося, Україна вийшла на фінальну стадію переговорів про постачання вакцини AstraZeneca.

Нагадаємо, президент Зеленський попросив канцлера Німеччини Ангелу допомогти Україні отримати Covid-вакцину.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль обіцяє ковід-вакцину усім охочим.

Вже відомо, що українці будуть отримувати «паспорти вакцинації» від Covid-19. Очільник МОЗ обіцяє, що вакцинація українців від коронавірусу почнеться в першому кварталі цього року.

Степанов сподівається, що українці зможуть отримати щеплення у лютому.

Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України отримало лист від міжнародної організації COVAX. Організація готова вже найближчим часом почати постачання вакцини від коронавірусу в Україну.

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