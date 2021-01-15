Українці будуть отримувати «паспорти вакцинації» від Covid-19

Масова вакцинація від коронавірусу в Україні почнеться вже в лютому

Українці будуть отримувати паспорти про щеплення від Covid-19, як і громадяни Європейського Союзу.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Лютий наступить вже за два тижні і ми дійсно почнемо масову вакцинацію в нашій країні. І все, що ви говорите про паспорти, про всю решту документів, які будуть отримувати громадяни Європейського Союзу – так само їх будуть отримувати громадяни України», – сказав Максим Степанов.

Вакцинація українців від коронавірусу почнеться в першому кварталі цього року. Він зазначив, що переговори з виробниками вакцин дали змогу Україні отримати вакцину від коронавірусу в лютому.

«Ми відразу говорили, що почнемо в лютому або березні 2021 року. Це було відразу сказано, виходячи з наших переговорів. Я точно знаю, що ми почнемо вакцинуватися з лютого поточного року. Це те, що у нас точно є. Якщо ми орієнтуємося на те, що у нас вже підписано з компанією Sinovac, це 700 тис. доз, вони нам повинні поставити впродовж 30 календарних днів з дня реєстрації. Ми очікуємо, що вони закінчать реєстрацію в січні, і ми почнемо вакцинацію», – сказав він.

Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов сподівається, що вакцинація українців почнеться у лютому.

Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України отримало лист від міжнародної організації COVAX. Організація готова вже найближчим часом почати постачання вакцини від коронавірусу в Україну.

Разом з тим на початку січня в Україні виник скандал через чутки про таємне щеплення можновладців. Стало відомо, що українські багатії таємно вакцинуються. Блогер оприлюднив інформацію про ціни й місце. 6 січня у столичній клініці підтвердили вакцинацію від коронавірусу віп-клієнтів. Зокрема, співробітниця клініки запевнила, що від клієнтів, які отримали щеплення, скарг не надходило, а вакцинованих було вже «дуже багато».