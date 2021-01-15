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    Здоров'я

    Українці будуть отримувати «паспорти вакцинації» від Covid-19

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    Україна уклала контракт на 1,8 млн доз китайської вакцини Sinovac Biotech - Українці будуть отримувати «паспорти вакцинації» від Covid-19
    Україна уклала контракт на 1,8 млн доз китайської вакцини Sinovac Biotech

    Масова вакцинація від коронавірусу в Україні почнеться вже в лютому

    Українці будуть отримувати паспорти про щеплення від Covid-19, як і громадяни Європейського Союзу.

    Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі телеканалу «Україна 24».

    «Лютий наступить вже за два тижні і ми дійсно почнемо масову вакцинацію в нашій країні. І все, що ви говорите про паспорти, про всю решту документів, які будуть отримувати громадяни Європейського Союзу – так само їх будуть отримувати громадяни України», – сказав Максим Степанов.

    Вакцинація українців від коронавірусу почнеться в першому кварталі цього року. Він зазначив, що переговори з виробниками вакцин дали змогу Україні отримати вакцину від коронавірусу в лютому.

    «Ми відразу говорили, що почнемо в лютому або березні 2021 року. Це було відразу сказано, виходячи з наших переговорів. Я точно знаю, що ми почнемо вакцинуватися з лютого поточного року. Це те, що у нас точно є. Якщо ми орієнтуємося на те, що у нас вже підписано з компанією Sinovac, це 700 тис. доз, вони нам повинні поставити впродовж 30 календарних днів з дня реєстрації. Ми очікуємо, що вони закінчать реєстрацію в січні, і ми почнемо вакцинацію», – сказав він.

    Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов сподівається, що вакцинація українців почнеться у лютому.

    Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України отримало лист від міжнародної організації COVAX. Організація готова вже найближчим часом почати постачання вакцини від коронавірусу в Україну.

    Разом з тим на початку січня в Україні виник скандал через чутки про таємне щеплення можновладців. Стало відомо, що українські багатії таємно вакцинуються. Блогер оприлюднив інформацію про ціни й місце6 січня у столичній клініці підтвердили вакцинацію від коронавірусу віп-клієнтів. Зокрема, співробітниця клініки запевнила, що від клієнтів, які отримали щеплення, скарг не надходило, а вакцинованих було вже «дуже багато».

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    Теги: ціни українці Максим Степанов щеплення вакцинація коронавірус
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