Різанина в кафе на Житомирщині. Один загинув, вісім поранено



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В ніч з 20 на 21 червня в кафе селища Іршанськ Житомирської області сталася поножовщина

За попередніми даними, різанину влаштував кримінальник, тепер він у бігах

В ніч з 20 на 21 червня в кафе селища Іршанськ Житомирської області сталася поножовщина, в результаті якої дев’ять людина отримали поранення, один з поранених помер. Після скоєного підозрюваний зник, поліція оголосила в області план «Перехоплення». Про це повідомили в прес-службі поліції.

За попередніми даними, між місцевим «карним злочинцем» і одним з відвідувачів кафе почалася сварка. Чоловіки вийшли з кафе «поговорити по-чоловічому». Розмова закінчилася тим, що підозрюваний вдарив ножем «опонента». А коли з кафе вийшли інші, щоб припинити сварку, то ще вісім людина отримали ножові поранення від розлюченого «хулігана». Всі постраждалі – у віці від 22 до 29 років.

Після скоєного нападник зник з місця події на автомобілі. Особистість підозрюваного встановили. За підозрою в нанесенні ножових поранень оголошений в розшук 40-річний місцевий житель, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Фото розшукуваного опублікувала поліція Житомирської області

«Всі постраждалі були доставлені в лікарню для надання медичної допомоги. Одна людина від отриманих ножових поранень помер в лікарні, семеро перебувають на лікуванні, одного виписали», – відзначили в прес-службі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить Хорошевський відділення поліції Коростишівського відділу поліції ГУ Нацполіції в області. Проводяться слідчі (розшукові) дії, вживаються заходи для встановлення місцезнаходження особи, готується повідомлення про підозру. Досудове розслідування перебуває на контролі керівництва прокуратури Житомирської області.