  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    Різанина в кафе на Житомирщині. Один загинув, вісім поранено

    • Розсилка
    В ніч з 20 на 21 червня в кафе селища Іршанськ Житомирської області сталася поножовщина - Різанина в кафе на Житомирщині. Один загинув, вісім поранено
    В ніч з 20 на 21 червня в кафе селища Іршанськ Житомирської області сталася поножовщина

    За попередніми даними, різанину влаштував кримінальник, тепер він у бігах

    В ніч з 20 на 21 червня в кафе селища Іршанськ Житомирської області сталася поножовщина, в результаті якої дев’ять людина отримали поранення, один з поранених помер. Після скоєного підозрюваний зник, поліція оголосила в області план «Перехоплення». Про це повідомили в прес-службі поліції.

    За попередніми даними, між місцевим «карним злочинцем» і одним з відвідувачів кафе почалася сварка. Чоловіки вийшли з кафе «поговорити по-чоловічому». Розмова закінчилася тим, що підозрюваний вдарив ножем «опонента». А коли з кафе вийшли інші, щоб припинити сварку, то ще вісім людина отримали ножові поранення від розлюченого «хулігана». Всі постраждалі – у віці від 22 до 29 років.

    Після скоєного нападник зник з місця події на автомобілі. Особистість підозрюваного встановили. За підозрою в нанесенні ножових поранень оголошений в розшук 40-річний місцевий житель, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

    23_05Фото розшукуваного опублікувала поліція Житомирської області

    «Всі постраждалі були доставлені в лікарню для надання медичної допомоги. Одна людина від отриманих ножових поранень помер в лікарні, семеро перебувають на лікуванні, одного виписали», – відзначили в прес-службі.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить Хорошевський відділення поліції Коростишівського відділу поліції ГУ Нацполіції в області. Проводяться слідчі (розшукові) дії, вживаються заходи для встановлення місцезнаходження особи, готується повідомлення про підозру. Досудове розслідування перебуває на контролі керівництва прокуратури Житомирської області.

    розслідування Житомирщина поліція розшук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ