Керівники російських авіакомпаній тікають з посад

«Аерофлот» та «Победа» залишилися без топ-менеджерів

Михайло Полубояринов залишив посаду генерального директора «Аерофлоту». Про це повідомляє ТАСС із посиланням на джерело в Мінтрансі РФ.

«Полубояринов залишив посаду гендиректора «Аерофлоту», одним із кандидатів на його місце є Александровський, але остаточно він ще не затверджений», – сказав співрозмовник агентства.

Сергій Александровський є чинним генеральним директором авіакомпанії «Росія».

Полубояринов став генеральним директором авіакомпанії наприкінці 2020 року. З 2017 року він входить до складу ради директорів «Аерофлоту» та є його невиконавчим директором. Полубояринов працював в «Аерофлоті» в період з 2000 до 2009 років як головний бухгалтер і заступник гендиректора.

Напередодні стало відомо, що гендиректор лоукостера «Победа» Андрій Калмиков оголосив, що залишає компанію та займеться розвитком інших проєктів.

Нагадаємо, ЄС повністю закриває небо для Росії.

Як відомо, 18 тисяч росіян застрягли на Карибах і не можуть потрапити додому.

Як повідомлялося. American Airlines більше не співпрацює з «Аерофлотом» та S7.

Читайте також: