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    Розплата за Україну: росіяни вже не зможуть полетіти за кордон

    Світ влаштував Росії авіаблокаду за військову агресію проти України - Розплата за Україну: росіяни вже не зможуть полетіти за кордон
    Світ влаштував Росії авіаблокаду за військову агресію проти України

    Росія призупиняє всі міжнародні авіарейси

    Росавіація рекомендувала російським авіакомпаніям з 6 березня призупинити міжнародні рейси на тлі масових арештів літаків за кордоном. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

    Тепер всі рейси за кордон зупиняються з 6 березня і всі рейси з-за кордону до РФ з 8 березня.

    «Аерофлот» уже повідомив, що зупиняє з 8 березня всі закордонні рейси, крім Мінська (Білорусь).

    Скасування стосується, зокрема, міжнародних напрямів у розкладі авіакомпаній «Росія» та «Аврора».

    Нагадаємо, ЄС повністю закриває небо для Росії.

    Як відомо, 18 тисяч росіян застрягли на Карибах і не можуть потрапити додому.

    American Airlines більше не співпрацює з «Аерофлотом» та S7.

    Михайло Полубояринов залишив посаду генерального директора «Аерофлоту».

    Напередодні стало відомо, що гендиректор лоукостера «Победа» Андрій Калмиков оголосив, що залишає компанію та займеться розвитком інших проєктів.

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    Теги: Росія авіація санкції війна авіаперевезення #stoprussia
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    Розплата за Україну: росіяни вже не зможуть полетіти за кордон