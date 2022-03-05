Розплата за Україну: росіяни вже не зможуть полетіти за кордон
Росія призупиняє всі міжнародні авіарейси
Росавіація рекомендувала російським авіакомпаніям з 6 березня призупинити міжнародні рейси на тлі масових арештів літаків за кордоном. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».
Тепер всі рейси за кордон зупиняються з 6 березня і всі рейси з-за кордону до РФ з 8 березня.
«Аерофлот» уже повідомив, що зупиняє з 8 березня всі закордонні рейси, крім Мінська (Білорусь).
Скасування стосується, зокрема, міжнародних напрямів у розкладі авіакомпаній «Росія» та «Аврора».
Нагадаємо, ЄС повністю закриває небо для Росії.
Як відомо, 18 тисяч росіян застрягли на Карибах і не можуть потрапити додому.
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