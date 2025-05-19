Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Хворий на рак Байден уперше прокоментував свій діагноз

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Хворий на рак Байден уперше прокоментував свій діагноз
Джо Байден показав фото зі своєю дружиною Джилл Байден
фото: Джо Байден/X

Байден: Ми з Джилл зрозуміли, що найсильнішими ми стаємо там, де ми зламані

Експрезидент США Джо Байден вперше прокоментував інформацію про виявлення у нього раку простати з метастазами в кістки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис політика у соцмережі Х.

«Рак торкається кожного з нас. Як і багато хто з вас, ми з Джилл зрозуміли, що найсильнішими ми стаємо там, де ми зламані. Дякуємо вам за те, що піднімаєте нас з любов’ю та підтримкою», – йдеться у дописі Байдена.

Хворий на рак Байден уперше прокоментував свій діагноз фото 1
скриншот

Нагадаємо, експрезиденту США Джо Байдену медики діагностували рак простати з метастазами в кістки. «Минулого тижня президент Джо Байден пройшов обстеження після того, як у нього з’явилися симптоми при сечовипусканні. Було виявлено вузол у передміхуровій залозі. У п’ятницю у нього діагностували рак простати з оцінкою 9 балів за шкалою Глісона (група 5), з метастазами в кісткову тканину», – йдеться у повідомленні.

Попри серйозність діагнозу, лікарі зазначають, що рак є гормонозалежним, що відкриває можливості для ефективного лікування. Байден та його родина наразі консультуються з лікарями щодо найкращих варіантів терапії.

До слова, президент США Дональд Трамп побажав Байдену одужання. «Ми з Меланією засмучені нещодавнім медичним діагнозом Джо Байдена. Ми висловлюємо найтепліші побажання Джилл і його сім'ї та бажаємо Джо якнайшвидшого й успішного одужання», – написав він.

Окрім цього колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс і державний секретар США Марко Рубіо підтримали Байдена після новини про тяжкий діагноз.

Читайте також:

Теги: Джозеф Байден рак онкологія Джилл Байден

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відповідальність за неправомірний обмін секретною інформацією лежить на Адміністрації загальних служб
Тисячі федеральних службовців отримали доступ до внутрішніх планів Білого дому – WP
21 квiтня, 09:02
Трубачов був головним тренером харківського «Арсеналу» та чернівецької «Буковини»
У Молдові пішов з життя український футбольний тренер та арбітр
19 квiтня, 21:04
Лідія Оскірко: «Я зрозуміла, що без онкопсихолога я з цим не впораюсь»
«Близькі відвертаються від онкохворих». Дівчина, яка поборола рак, поділилася несподіваним досвідом
7 травня, 09:03
Байден переконаний, підхід Трампа може сигналізувати Європі, що настав час поступитися РФ
Байден назвав Трампа дурнем за потурання Кремлю
7 травня, 10:33
Використання кухонних витяжок знижувало шанси на отримання онкології
Ризик раку вдвічі більший. Як газові плити впливають на онкологію у дітей
12 травня, 14:21
Байден назвав низку причин програшу Гарріс на виборах
Байден вперше розповів про причини поразки Гарріс на виборах
9 травня, 08:06
Байдену 82 роки
Джо Байден бореться з тяжкою формою раку – офіс експрезидента США
Вчора, 23:25
Трамп-молодший запитав, як докторка Джилл Байден не змогла не помітити рак у чоловіка
Син Трампа в’їдливо пожартував з дружини Байдена через хворобу її чоловіка
Сьогодні, 14:15
Упродовж 2024 року помічники Байдена розповідали журналістам, що кульгава хода президента частково наслідок перелому стопи в листопаді 2020 року
Радники Байдена думали про крісло колісне для нього у разі переобрання – Axios
13 травня, 13:58

Соціум

Хворий на рак Байден уперше прокоментував свій діагноз
Хворий на рак Байден уперше прокоментував свій діагноз
Росія готується до війни з НАТО? На кордоні стало більше військової інфраструктури
Росія готується до війни з НАТО? На кордоні стало більше військової інфраструктури
Лукашенко передав Папі Римському подарунок з проросійського монастиря
Лукашенко передав Папі Римському подарунок з проросійського монастиря
Внаслідок зіткнення мексиканського судна з Бруклінським мостом загинули двоє людей
Внаслідок зіткнення мексиканського судна з Бруклінським мостом загинули двоє людей
У Вашингтоні пройшла акція на підтримку полонених «азовців»
У Вашингтоні пройшла акція на підтримку полонених «азовців»
Росія вперше затримала нафтовий танкер, який прямував з естонського порту
Росія вперше затримала нафтовий танкер, який прямував з естонського порту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
223K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 травня: ситуація на фронті
83K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 травня 2025
47K
Зеленський зробив Папі Римському особливий подарунок
43K
Сенегалець пояснив, чому плакав, коли його взяли в полон ЗСУ
31K
ЗСУ ліквідували українського боксера, який змагався разом з Усиком і Ломаченком
31K
Сіміон переплутав прапори й «став» президентом Чаду замість Румунії

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала майже 9 год
Вчора, 08:57
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua