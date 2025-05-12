Ризик раку вдвічі більший. Як газові плити впливають на онкологію у дітей

Ризик онкології у дітей виявився 1,92-12,03 на мільйон при нормі один на мільйон

Ризик раку через контакт з канцерогеном бензеном, який утворюється під час роботи газової плити, виявився майже вдвічі вищим у дітей, ніж у дорослих. Про це йдеться у дослідженні, яке опублікували в Journal of Hazardous Materials, повідомляє «Главком».

У своєму дослідженні науковці моделювали поширення бензену будинками та квартирами з різною площею у США. Для цього вони використовували дані попереднього дослідження, у якому вимірювали концентрації бензену в різних точках приміщення під час роботи газової плити.

Модель повітряних потоків у будинку показала, що під час роботи п’яти відсотків плит, що виробляють найбільше бензену, цей газ поширюється не тільки на кухні, але й навіть досягає спальні, де люди проводять значну частину доби.

Науковці виявили, що дорослі мають шанс 0,94-5,89 на мільйон отримати рак внаслідок контакту з бензеном, тоді як безпечним вважається шанс один на мільйон. У дітей цей ризик був збільшеним у 1,85 раза – 1,92-12,03 на мільйон.

Особливо високий ризик раку був у ситуаціях, газову плиту використовували помірно та часто у погано вентильованих приміщеннях. Натомість використання кухонних витяжок знижувало на три чверті концентрації бензену в приміщеннях, що, своєю чергою, було пов’язаним із нижчим рівнем раку.

Нагадаємо, що онкологія – страшне захворювання, ніяк візуально не виділяючись. Натомість регулярні перевірки зможуть допомогти виявити рак на ранніх стадіях та запобігти тяжкому розвитку хвороби.

Також Лідія Оскірко видала книжку «#Читашо» про своє життя та лікування від онкології, а також поділилися своїми думками із «Главкомом» про одужання та життя з та після онкології.

До слова нічна пітливість, різка втрата ваги, хронічні болі, тривале підвищення температури, ущільнення в тілі та постійна втома можуть вказувати на розвиток онкологічних захворювань.