Тисячі федеральних службовців отримали доступ до внутрішніх планів Білого дому – WP

Близько 11 тис. працівників змогли не лише переглядати, а й редагувати файли, які містять секретну інформацію

Тисячі працівників федеральних відомств за каденцій Джо Байдена і Дональда Трампа мали необмежений доступ до секретних урядових файлів. Йдеться про плани поверхів Білого дому та іншої чутливої інформації. Про це повідомляє «Главком» з посилання The Washington Post.

Зазначається, що відповідальність за неправомірний обмін секретною інформацією лежить на Адміністрації загальних служб (GSA). Вона забезпечує адміністративну та технологічну підтримку федеральним установам і управляє державною нерухомістю.

Через помилку в налаштуванні права доступу в Google Drive 11 тис. працівників GSA змогли не лише переглядати, а й редагувати файли, які містять секретну інформацію.

Як свідчать записи, інформація, якою урядовці поділилися, включала деталі проєкту протиударних дверей для центру для відвідувачів Білого дому, а також інформацію про банківські рахунки постачальника, який допомагав у проведенні пресконференцій адміністрації Трампа.

У теці Google Drive 9 з 15 файлів мали маркування CUI (Контрольована несекретна інформація), що означає «конфіденційна інформація, яка не відповідає критеріям засекречення, але все одно має бути захищена».

«Надмірний обмін інформацією, який тривав щонайменше чотири роки, також свідчить про недбале поводження з секретною інформацією, яке було притаманне як адміністраціям Трампа, так і Байдена. Тогорічна доповідь спеціального радника виявила, що Байден недбало зберігав секретні документи і блокноти у себе вдома», – пишуть журналісти.

Неправомірний обмін файлами розпочався щонайменше на початку 2021 року, на початку президентства Байдена, і продовжився за часів адміністрації Трампа.

Перша помилка сталася у березні 2021 року, коли співробітник GSA випадково відкрив доступ до креслень Східного крила Білого дому для всього агентства.

У грудні того ж року інцидент повторився із планами Західного крила, зокрема Овального кабінету, а також з інформацією про протиударні двері. Документи залишались відкритими протягом багатьох років.

Один давній співробітник GSA зазначив, що агентство використовує програмне забезпечення, яке регулярно сканує свої Google Диски, щоб виявити файли, до яких надається неналежний доступ, і заблокувати їх, та регулярно проводить тренінги для працівників щодо безпечного поводження з інформацією.

Нагадаємо, протестувальники знову масово вийшли на вулиці міст і містечок США в рамках другої хвилі демонстрацій цього місяця.

До слова, спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог прокоментував заяву держсекретаря США Марка Рубіо про те, американський президент Дональд Трамп втрачає терпіння і може вийти з переговорного процесу. Він заявив, що слова Рубіо звучать «жорстко», але вони «і мають бути жорсткими».