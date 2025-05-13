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Радники Байдена думали про крісло колісне для нього у разі переобрання – Axios

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Радники Байдена думали про крісло колісне для нього у разі переобрання – Axios
Упродовж 2024 року помічники Байдена розповідали журналістам, що кульгава хода президента частково наслідок перелому стопи в листопаді 2020 року
фото: reuters

Лікар Байдена турбувався, як президентство впливає на його здоровʼя, і сперечався з чиновниками, щоб ті робили графік політика менш активним

Стан здоровʼя попереднього президента США Джо Байдена був настільки тривожним у 2023 та 2024 роках, що радники приватно обговорювали можливість використовувати для нього крісло колісне, але тільки в разі переобрання. Як передає «Главком», про це йдеться у книзі «Первісний гріх: занепад президента Байдена, його приховування та його катастрофічне рішення балотуватися знову» авторства Джейка Таппера з CNN та Алекса Томпсона з Axios, яка вийде 20 травня.

Дискусії радників свідчили про погіршення здоровʼя президента, зокрема проблеми з хребтом, попри які Байден вирішив балотуватися на другий термін у віці 81 року. Також це продемонструвало рішучість його адміністрації приховувати проблеми.

Помічники Джо Байдена вважали політично неприйнятним, якщо він почне використовувати крісло колісне під час передвиборчої кампанії. Водночас вони боялися, що тоді ще президент знову впаде (так було, коли він спіткнувся об мішок з піском у Військово-повітряній академії в червні 2023 року).

З того часу помічники шукали якнайкоротші пішохідні доріжки, почали наполягати на поручнях для сходів на сцену, змушували президента частіше носити кросівки тощо.

Лікар Байдена Кевін ОʼКоннор приватно висловлював стурбованість, як президентство впливає на здоровʼя демократа, і часто сперечався з чиновниками, щоб ті робили графік президента менш активним. ОʼКоннор жартував, що співробітники Байдена намагалися його вбити, поки він намагався зберегти йому життя.

Упродовж 2024 року помічники Байдена розповідали журналістам, що кульгава хода президента частково наслідок перелому стопи в листопаді 2020 року. Натомість ОʼКоннор у звітах писав, що «обидва невеликі переломи його стопи повністю загоїлися», але в Байдена був «легкий артрит стопи після перелому» та «значний артрит хребта».

На запитання про зміст книги, речник Байдена, який побажав залишитися анонімним, заявив, що медичне обстеження Байдена чітко вказало – його хода частково спричинена зношенням хребта, але не потребує спеціального лікування

«Так, з віком відбулися фізичні зміни, але це не є доказом когнітивної нездатності... Насправді, факти свідчать про протилежне — він був дуже ефективним президентом», – резюмував речник.

Нагадаємо, колишній президент США Джо Байден назвав дії американського лідера Дональда Трампа щодо російсько-української війни сучасною політикою умиротворення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву політика в інтерв'ю BBC.

З моменту вступу на посаду Трамп обрав інший підхід до війни, заявивши Україні, що вона повинна розглянути можливість віддати частину території Росії, якщо хоче, щоб війна закінчилася. Байден же наголосив, що російський диктатор Володимир Путін розглядає Україну «як частину Росії».

До слова, колишній американський лідер Джо Байден упевнений, що саме суспільство винне у тому, що колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс програла на президентських виборах 2024 року. Серед американців поширені сексизм та расизм, заявив політик в інтерв'ю телеканалу ABC.

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Теги: Джозеф Байден здоров'я

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