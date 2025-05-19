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Трамп побажав Байдену одужання

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Трамп побажав Байдену одужання
Стало відомо про тяжку хворобу Байдена
фото: Офіс президента

Камала Гарріс і Марко Рубіо також висловили підтримку Байдену після повідомлення про рак

У 46-го президента США Джо Байдена діагностували агресивну форму раку простати. Президент США Дональд Трамп побажав Байдену одужання. Про це він написав у соціальній мережі, передає «Главком».

«Ми з Меланією засмучені нещодавнім медичним діагнозом Джо Байдена. Ми висловлюємо найтепліші побажання Джилл і його сім'ї та бажаємо Джо якнайшвидшого й успішного одужання», – написав він.

Окрім цього колишня віцепрезидентка США Каміла Гарріс і державний секретар США Марко Рубіо підтримали Байдена після новини про тяжкий діагноз.

Гарріс написала: «Джо – боєць, і я знаю, що він зустріне цей виклик з тією ж силою, стійкістю та оптимізмом, які завжди визначали його життя та лідерство».

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Своєю чергою Рубіо повідомив, що вони з дружиною «об'єднані в молитві за сім'ю Байденів».

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Інші політики зі США також висловили підтримку родині Байденів та бажають 46-му президенту США швидкого одужання.

Експрезиденту США Джо Байдена діагностували рак простати з метастазами в кістки.

«Минулого тижня президент Джо Байден пройшов обстеження після того, як у нього з’явилися симптоми при сечовипусканні. Було виявлено вузол у передміхуровій залозі. У п’ятницю у нього діагностували рак простати з оцінкою 9 балів за шкалою Глісона (група 5), з метастазами в кісткову тканину», – йдеться у повідомленні.

Незважаючи на серйозність діагнозу, лікарі зазначають, що рак є гормонозалежним, що відкриває можливості для ефективного лікування. Байден та його родина наразі консультуються з лікарями щодо найкращих варіантів терапії.

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Теги: хвороба рак Джозеф Байден

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