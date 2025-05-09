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Байден вперше розповів про причини поразки Гарріс на виборах

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Байден вперше розповів про причини поразки Гарріс на виборах
Байден назвав низку причин програшу Гарріс на виборах
фото із відкритих джерел

Байден вважає сексизм і расизм серед американців причинами поразки Гарріс

Колишній американський лідер Джо Байден упевнений, що саме суспільство винне у тому, що колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс програла на президентських виборах 2024 року. Серед американців поширені сексизм та расизм, заявив політик в інтерв'ю телеканалу ABC.

«Я не був здивований і не тому, що не вважав віце-президента найбільш підходящим кандидатом на пост президента. Я не був здивований, тому що вони пішли шляхом сексизму по всьому цьому шляху», – зазначив Байден.

Він додав, що бачить Гарріс у подальшій американській політиці. На його думку, колишня кандидатка має брати участь у житті США, але він не розкрив, у якому саме статусі.

Колишній президент США Джо Байден також рішуче спростував усі звинувачення у тому, що наприкінці терміну у нього спостерігалися порушення когнітивних функцій. «Вони помиляються. Немає нічого, що могло б це підтвердити», – сказав експрезидент в інтерв'ю телеканалу ABC.

Раніше Гарріс закликала американців об'єднатися перед обличчям погроз, які, на її думку, несе політика чинного президента Дональда Трампа і заявляти про свої позиції. На її думку, американцям необхідно об'єднатися для протистояння президенту США Дональду Трампу та не віддалятися один від одного. 

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Теги: США Джозеф Байден політика президент расизм Камала Гарріс

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