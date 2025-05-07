Байден назвав Трампа дурнем за потурання Кремлю

Байден переконаний, підхід Трампа може сигналізувати Європі, що настав час поступитися РФ

Ексглава США вважає, що спроби Трампа змусити Україну поступитися територіями лише заохочує Путіна до подальшої агресії

Колишній президент США Джо Байден назвав дії американського лідера Дональда Трампа щодо російсько-української війни сучасною політикою умиротворення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву політика в інтерв'ю BBC.

З моменту вступу на посаду Трамп обрав інший підхід до війни, заявивши Україні, що вона повинна розглянути можливість віддати частину території Росії, якщо хоче, щоб війна закінчилася. Байден же наголосив, що російський диктатор Володимир Путін розглядає Україну «як частину Росії».

«Він вважає, що має історичні права на Україну... Він не може змиритися з тим фактом, що Радянський Союз розпався. І кожен, хто думає, що він зупиниться, просто дурень», – пояснив Байден.

Колишній президент США висловив побоювання, що підхід Трампа може сигналізувати іншим європейським країнам, що настав час поступитися Росії.

«Я не розумію, як можна вірити, що якщо ми дозволимо диктатору і бандиту забрати великі шматки чужої землі, це його задовольнить. Це не логіка, це ілюзія», – каже він.

Байден підкреслив, що від позиції Вашингтона залежить не лише доля України, а й довіра до американського лідерства в усьому світі.

Нагадаємо, 46-й президент США Джо Байден виступив із першою публічною промовою після завершення свого президентського терміну. Виступ відбувся в Чикаго на конференції Асоціації адвокатів, консультантів і представників людей з інвалідністю. Публіка зустріла колишнього президента оплесками та вигуками. Його промова тривала майже пів години.

У своїй промові Байден різко розкритикував дії адміністрації Дональда Трампа, звинувативши її у підриві роботи Управління соціального забезпечення. Він зазначив, що скорочення персоналу та обмеження доступу до послуг ставлять під загрозу добробут мільйонів американців, особливо пенсіонерів, людей з інвалідністю та малозабезпечених.

Байден також висловив занепокоєння щодо планів приватизації системи соціального забезпечення та зниження виплат, підкресливши необхідність збереження її як гарантії для громадян, які все життя сплачували внески.

Згодом чинний глава Сполучених Штатів Дональд Трамп відповів на критику з боку колишнього президента США Джо Байдена. Трамп назвав його «найгіршим в історії держави».

Трамп неодноразово називав повномасштабне вторгнення РФ в Україну «виною» президента Володимира Зеленського та свого попередника Джо Байдена.

«Війна між Росією та Україною – це війна Байдена, а не моя. Я щойно повернувся, і протягом чотирьох років мого терміну не мав проблем із запобіганням її початку. Президент Путін і всі інші поважали вашого президента! Я не мав нічого спільного з цією війною, але напружено працюю, щоб зупинити смерть і руйнування», – заявляв Трамп.

До слова, Кремль не планує закінчувати війну проти України. Все вказує на те, що Путін наказав своїй окупаційній армії повністю захопити Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області до кінця 2025 року. І навіть якщо РФ буде змушена зупинитись під тиском Трампа, Європа не може почуватись у безпеці найближчими роками.