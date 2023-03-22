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Балерун Полунін, набивший тату з Путіним, проігнорував зустріч із диктатором (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Балерун Полунін, набивший тату з Путіним, проігнорував зустріч із диктатором (відео)
Танцівник Полунін неодноразово захоплювався «ангелом» Володимиром Путіним
фото з відкритих джерел

Сергій Полунін, який народився в Херсоні, мав сьогодні отримати з рук диктатора Путіна Державну російську нагороду 

Російський артист балету Сергій Полунін, родом із Херсона, не прийшов на вручення російської державної нагороди. Його відсутність помітив навіть сам Володимир Путін, повідомляють російські ЗМІ. 

Полунін набив три татуювання з обличчям диктатора-президента РФ Володимира Путіна. Одна з них була зроблена кілька років тому, а нещодавно він наніс на свої плечі два нові малюнки.

Колишній українець Полунін є палким шанувальником Путіна та навіть набиває тату з диктаторським обличчям
Колишній українець Полунін є палким шанувальником Путіна та навіть набиває тату з диктаторським обличчям

Артист, який скиглив через те, що його не запросили брати участь у російській військовій вакханалії на Красній площі, нарешті отримав Державну російську нагороду. Зрадник Полунін став лауреатом премії президента для молодих діячів культури 2022 року за «внесок у розвиток та популяризацію вітчизняного хореографічного мистецтва».

Але президент Росії Володимир Путін на церемонії нагородження молодих діячів культури за 2022 рік не зміг вручити нагороду артисту балету Сергію Полуніну, оскільки йогого не виявилося в залі. Полунін зустріч із російським диктатором просто проігнорував.


«Ще один молодий, але вже визнаний майстер, який вписав свої сторінки у світову історію хореографії, – це артист балету Сергій Володимирович Полунін. Тільки чогось я його не бачу», – засмутився Путін.
 
Менеджери Полуніна пізніше виправдали його: мовляв, артист-терорист готується до нового спектаклю. Очевидно, що Путіна вже не поважають навіть його минулі палкі шанувальники.

Зазначимо, що Полунін, колишній громадянин України, отримав російське громадянство в 2018 році. «Росія для мене завжди була і є добром, я дуже щасливий стати громадянином Росії і прийняти позицію проти злих та безсовісних людей, які створюють революції в Україні, Грузії та інших країнах», – написав він, коментуючи новий паспорт, і розповів, що висловлює підтримку президенту Росії Володимиру Путіну, за яким танцівник «бачить правду».

Полунін має кілька татуювань із зображенням Путіна. Артист в юності був солістом Королівського балету в Лондоні, однак через своє заховлення агресором поплатився міжнародною кар'єрою.  

Нагадаємо, що нещодавно Полунін публічно розридався. Артист записав відео, на якому плачучи, жаліється, що його «батьківщина» Росія скасувала йому виступ. 

Пізніше Полунін назвав Путіна «ангелом»

Теги: росія путін артист

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