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Ще одна країна визнала Голодомор геноцидом українців

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ще одна країна визнала Голодомор геноцидом українців
фото ілюстративне

Зеленський назвав голосування Бельгії «символічним кроком»

Палаті представників парламенту Бельгії визнала Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський та подякував Бельгії.

«Історичне голосування в Палаті представників Бельгії: іще одна держава визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Дякую Бельгії за це важливе для кожного українця рішення, за цей глибоко символічний сьогодні крок», – зазначив президент.

Ще одна країна визнала Голодомор геноцидом українців фото 1

Нагадаємо, 30 листопада, німецький Бундестаг визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

14 грудня геноцидом українців визнала Голодомор Чехія. 

Таке рішення такох ухвалила Ічкерія.

15 грудня за резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу проголосував Європарламент.

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Теги: Володимир Зеленський війна росія окупанти

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