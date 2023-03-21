Росія скликає Радбез ООН щодо українських дітей

Василь Небензя назвав питання про дітей «абсолютно роздутим»

На початку квітня Росія планує провести неформальне засідання Ради Безпеки ООН щодо депортації українських дітей, через що Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомляє АР.

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Посол Росії в ООН Василь Небензя заявив на пресконференції в понеділок, що РФ запланувала засідання РБ ООН задовго до п’ятничного рішення МКС. У квітні Росія головує в Раді безпеки ООН.

Також він назвав питання про дітей «повністю роздутим» і сказав, що Москва хоче пояснити на засіданні Ради безпеки, орієнтовно 6 квітня, що їх вивезли до РФ «тому, що хотіли вберегти від небезпеки, яку можуть принести воєнні дії».

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Нагадаємо, 17 березня, МКС видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини, звинувативши їх у відповідальності за викрадення дітей з України.

Раніше уповноважена РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова зізналась у злочинах щодо українських дітей. Вона розповіла у прямому ефірі на каналі у «Соловьев Live», що депортували на свою територію дітей з українських сиротинців.