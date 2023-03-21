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Росія скликає Радбез ООН щодо українських дітей

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія скликає Радбез ООН щодо українських дітей
фото з відкритих джерел

Василь Небензя назвав питання про дітей «абсолютно роздутим»

На початку квітня Росія планує провести неформальне засідання Ради Безпеки ООН щодо депортації українських дітей, через що Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомляє АР.

Посол Росії в ООН Василь Небензя заявив на пресконференції в понеділок, що РФ запланувала засідання РБ ООН задовго до п’ятничного рішення МКС. У квітні Росія головує в Раді безпеки ООН.

Також він назвав питання про дітей «повністю роздутим» і сказав, що Москва хоче пояснити на засіданні Ради безпеки, орієнтовно 6 квітня, що їх вивезли до РФ «тому, що хотіли вберегти від небезпеки, яку можуть принести воєнні дії».

Нагадаємо, 17 березня, МКС видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини, звинувативши їх у відповідальності за викрадення дітей з України.

Раніше уповноважена РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова зізналась у злочинах щодо українських дітей. Вона розповіла у прямому ефірі на каналі у «Соловьев Live», що депортували на свою територію дітей з українських сиротинців.

Читайте також: Путіна погублять… діти? Про що свідчить ордер Міжнародного кримінального суду
Теги: росія діти арешт викрадення Радбез ООН Москва

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