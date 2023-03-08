«Миролюбива» Росія підрахувала, скільки воєн розпочала після Другої світової
У російському законі «О ветеранах» війна з Україною – «ювілейна», сорокова після 1945 року
СРСР був агресивною країною, яка постійно вела війни, але радянські люди не помічали цього та не відчували за це провину. За схожим механізмом багато росіян не відчувають провину за напад на Україну. Про це розповів експерт медіацентру «Одеська політична платформа» Юрій Христензен.
У російському законі «О ветеранах» війна з Україною – сорокова, «ювілейна», війна Кремля після 1945 року. Серед них: виконання завдань в Україні, Сирії, Південній Осетії та Абхазії, Чечні, Таджикистані, Лаосі, Бангладеш, Камбоджі, Афганістані, Ефіопії, Мозамбіку, Анголі, В'єтнамі, Ємені, Єгипті, Алжирі, Угорщині, Кореї, Китаї та інших країнах і островах. При цьому, країна-агресорка «несла свій мир» у деякі держави по декілька разів.
І це лише офіційно визнані війни. Кремль у середньому одночасно майже в будь-який момент після 1945 року вів дві-три війни. Приблизно стільки ж було невизнаних війн. Наприклад, розпалювання війни в Нагірному Карабасі – не визнається Кремлем.
Повний перелік війн, які розпочала Росія після 1945 року:
- 40. Виконання завдань в Україні 2022
- 39. Виконання завдань у Сирії 2015-2022
- 38. Виконання завдань у Південній Осетії та Абхазії 2008
- 37. Виконання завдань у КТО 1999-2022
- 36. Виконання завдань у Чечні 1994-1996
- 35. Виконання завдань у Таджикистані 1993-1997
- 34. Виконання завдань у Таджикистані 1992
- 33. Бойові дії в Сирії та Лівані 1982
- 32. Бойові дії в Лаосі 1969-1970
- 31. Бойові дії в Лаосі 1964-1968
- 30. Бойові дії в Лаосі 1960-1963
- 29. Бойові дії в Бангладеш 1972-1973
- 28. Бойові дії в Камбоджі 1970
- 27. Бойові дії в Афганістані 1978-1989
- 26. Бойові дії в Ефіопії 2000
- 25. Бойові дії в Ефіопії 1977-1990
- 24. Бойові дії в Мозамбіку 1984-1988
- 23. Бойові дії в Мозамбіку 1975-1979
- 22. Бойові дії в Мозамбіку 1967-1969
- 21. Бойові дії в Анголі 1975-1992
- 20. Бойові дії в Сирії 1973
- 19. Бойові дії в Сирії 1972
- 18. Бойові дії в Сирії 1970
- 17. Бойові дії в Сирії 1967
- 16. Бойові дії в В'єтнамі 1961-1974
- 15. Бойові дії в Ємені 1967-1969
- 14. Бойові дії в Ємені 1962-1963
- 13. Бойові дії в Єгипті 1974-1975
- 12. Бойові дії в Єгипті 1973-1974
- 11. Бойові дії в Єгипті 1969-1972
- 10. Бойові дії в Єгипті 1968
- 9. Бойові дії в Єгипті 1967
- 8. Бойові дії в Єгипті 1962-1963
- 7. Бойові дії в Алжирі 1962-1964
- 6. Бойові дії в районі озера Жаланашколь 1969
- 5. Бойові дії в районі острова Даманський 1969
- 4. Бойові дії в Угорщині 1956
- 3. Бойові дії в Кореї 1950-1953
- 2. Бойові дії в Китаї 1950
- 1. Бойові дії в Китаї 1946-1949.
«У мене знайомий з Москви навіть судився, щоб його визнали учасником бойових дій та дали пільги. У нього на руках були бойові накази в Нагірному Карабасі. На його запит в Міноборони відповіли: «Ні, ми там виконували функції миротворців», – зауважив Христензен.
Інший приклад – операція «Дунай» у 1968 році. Введення півмільйонного контингенту радянських військ до Чехословаччини Брежнєв назвав «нормалізацією». А «нормалізація» не вважається війною у російському законі «Про ветеранів».
Українці мало знають про радянські війни, адже люди в колишньому СРСР не уявляли навіть приблизну кількість визнаних і невизнаних війн.
«Є притча про слона, якого обмацують сліпі люди. Хтось тримає за хвіст і каже, що слон – це мотузка, хтось за бік і каже, що це стіна, хтось за ногу і вважає, що це дерево. Але цілком слона не бачить ніхто. Кожна людина, навіть, яка бере участь у війні, не бачить війну цілком. Тому, якщо підмінити інформацію про війну, намалювати пропагандистського нового «слона», люди будуть бачити його, а не реальну війну», – сказав експерт медіацентру.
На його думку, цей ефект призводить до того, що попри те, що СРСР постійно воював, в історичній пам’яті людей залишилися пропагандистські «слони». Такі як «нормалізація» у Чехословаччині, «допомога» Афганістану та інші.
«В інтерв’ю з російським військовослужбовцем для «Радіо Свобода», який був поранений та повернувся, запитали: «Як там взагалі, як українці?». «Та нормальні люди». «А чого ж ви тоді воювали?». «А з того боку були іноземні найманці та нацисти». «А ви їх бачили?». «Ні, я стріляв і в мене стріляли». «А звідки ви знаєте про найманців та нацистів?». «Ну, я ж телевізор дивлюся», – навів приклад Христензен.
Тобто людина, торкнувшись «частини слона», дофантазовує загальну картину, взявши її з пропагандистського міфу. А далі, з його вуст, це вже перетворюється на «правду». Ну як же – людина ж на війні була. Для середнього росіянина це має вигляд чергового підтвердження.
Нагадаємо, триває 378-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Продовжують безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. Минулої доби наші захисники відбили понад 100 атак противника на зазначених напрямках.
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