«Миролюбива» Росія підрахувала, скільки воєн розпочала після Другої світової

РФ не може прожити без військових конфліктів і року

У російському законі «О ветеранах» війна з Україною – «ювілейна», сорокова після 1945 року

СРСР був агресивною країною, яка постійно вела війни, але радянські люди не помічали цього та не відчували за це провину. За схожим механізмом багато росіян не відчувають провину за напад на Україну. Про це розповів експерт медіацентру «Одеська політична платформа» Юрій Христензен.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У російському законі «О ветеранах» війна з Україною – сорокова, «ювілейна», війна Кремля після 1945 року. Серед них: виконання завдань в Україні, Сирії, Південній Осетії та Абхазії, Чечні, Таджикистані, Лаосі, Бангладеш, Камбоджі, Афганістані, Ефіопії, Мозамбіку, Анголі, В'єтнамі, Ємені, Єгипті, Алжирі, Угорщині, Кореї, Китаї та інших країнах і островах. При цьому, країна-агресорка «несла свій мир» у деякі держави по декілька разів.

І це лише офіційно визнані війни. Кремль у середньому одночасно майже в будь-який момент після 1945 року вів дві-три війни. Приблизно стільки ж було невизнаних війн. Наприклад, розпалювання війни в Нагірному Карабасі – не визнається Кремлем.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Повний перелік війн, які розпочала Росія після 1945 року:

40. Виконання завдань в Україні 2022

39. Виконання завдань у Сирії 2015-2022

38. Виконання завдань у Південній Осетії та Абхазії 2008

37. Виконання завдань у КТО 1999-2022

36. Виконання завдань у Чечні 1994-1996

35. Виконання завдань у Таджикистані 1993-1997

34. Виконання завдань у Таджикистані 1992

33. Бойові дії в Сирії та Лівані 1982

32. Бойові дії в Лаосі 1969-1970

31. Бойові дії в Лаосі 1964-1968

30. Бойові дії в Лаосі 1960-1963

29. Бойові дії в Бангладеш 1972-1973

28. Бойові дії в Камбоджі 1970

27. Бойові дії в Афганістані 1978-1989

26. Бойові дії в Ефіопії 2000

25. Бойові дії в Ефіопії 1977-1990

24. Бойові дії в Мозамбіку 1984-1988

23. Бойові дії в Мозамбіку 1975-1979

22. Бойові дії в Мозамбіку 1967-1969

21. Бойові дії в Анголі 1975-1992

20. Бойові дії в Сирії 1973

19. Бойові дії в Сирії 1972

18. Бойові дії в Сирії 1970

17. Бойові дії в Сирії 1967

16. Бойові дії в В'єтнамі 1961-1974

15. Бойові дії в Ємені 1967-1969

14. Бойові дії в Ємені 1962-1963

13. Бойові дії в Єгипті 1974-1975

12. Бойові дії в Єгипті 1973-1974

11. Бойові дії в Єгипті 1969-1972

10. Бойові дії в Єгипті 1968

9. Бойові дії в Єгипті 1967

8. Бойові дії в Єгипті 1962-1963

7. Бойові дії в Алжирі 1962-1964

6. Бойові дії в районі озера Жаланашколь 1969

5. Бойові дії в районі острова Даманський 1969

4. Бойові дії в Угорщині 1956

3. Бойові дії в Кореї 1950-1953

2. Бойові дії в Китаї 1950

1. Бойові дії в Китаї 1946-1949.

«У мене знайомий з Москви навіть судився, щоб його визнали учасником бойових дій та дали пільги. У нього на руках були бойові накази в Нагірному Карабасі. На його запит в Міноборони відповіли: «Ні, ми там виконували функції миротворців», – зауважив Христензен.

Інший приклад – операція «Дунай» у 1968 році. Введення півмільйонного контингенту радянських військ до Чехословаччини Брежнєв назвав «нормалізацією». А «нормалізація» не вважається війною у російському законі «Про ветеранів».

Українці мало знають про радянські війни, адже люди в колишньому СРСР не уявляли навіть приблизну кількість визнаних і невизнаних війн.

«Є притча про слона, якого обмацують сліпі люди. Хтось тримає за хвіст і каже, що слон – це мотузка, хтось за бік і каже, що це стіна, хтось за ногу і вважає, що це дерево. Але цілком слона не бачить ніхто. Кожна людина, навіть, яка бере участь у війні, не бачить війну цілком. Тому, якщо підмінити інформацію про війну, намалювати пропагандистського нового «слона», люди будуть бачити його, а не реальну війну», – сказав експерт медіацентру.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На його думку, цей ефект призводить до того, що попри те, що СРСР постійно воював, в історичній пам’яті людей залишилися пропагандистські «слони». Такі як «нормалізація» у Чехословаччині, «допомога» Афганістану та інші.

«В інтерв’ю з російським військовослужбовцем для «Радіо Свобода», який був поранений та повернувся, запитали: «Як там взагалі, як українці?». «Та нормальні люди». «А чого ж ви тоді воювали?». «А з того боку були іноземні найманці та нацисти». «А ви їх бачили?». «Ні, я стріляв і в мене стріляли». «А звідки ви знаєте про найманців та нацистів?». «Ну, я ж телевізор дивлюся», – навів приклад Христензен.

Тобто людина, торкнувшись «частини слона», дофантазовує загальну картину, взявши її з пропагандистського міфу. А далі, з його вуст, це вже перетворюється на «правду». Ну як же – людина ж на війні була. Для середнього росіянина це має вигляд чергового підтвердження.

Нагадаємо, триває 378-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Продовжують безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. Минулої доби наші захисники відбили понад 100 атак противника на зазначених напрямках.