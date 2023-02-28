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Опубліковано кадри невстановленого літального апарата, що впав у Адигеї

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Опубліковано кадри невстановленого літального апарата, що впав у Адигеї
В Адигеї було знайдено НЛО
https://t.me/s/shot_shot

Це може бути радянський безпілотник моделі «Стриж» або «Рейс»

У мережі з'явилися кадри невстановленого літального апарату, що впав у ніч на 28 лютого в районі селища Нової Республіки Адигея. Фотографії опублікував Telegram канал SHOT.

На фото видно металевий об'єкт округлої форми із пошкодженим внаслідок падіння корпусом. Якісь розпізнавальні знаки на його корпусі відсутні.

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За інформацією авторів поста, вибух прогримів у районі двох годин невідомий об'єкт може виявитися радянським безпілотником моделі «Стриж» або «Рейс». На місці його падіння знайшли дві вирви глибиною близько 50 сантиметрів та діаметром близько двох метрів, а також розкидані навколо металеві уламки.

Про падіння невстановленого літального апарату в районі селища Нового Гіагінського району Адигеї стало відомо вранці 28 лютого. Як повідомив глава республіки Мурат Кумпілов, внаслідок інциденту було пошкоджено господарську споруду тваринницької ферми. Мирні громадяни не постраждали. На місці працює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого над Санкт-Петербургом та Ленінградською областю місцева влада закрила 200 кв км повітряного простору через невідомий об'єкт у небі. Громадянські літаки перевели до зони очікування. Над містом підняли винищувачі,

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Теги: вибух росія місцева влада Telegram безпілотник влада росіяни

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