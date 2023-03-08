Військові злочини російської армії – це її фірмовий почерк

Пам'ятаємо загиблих за Україну та її свободу і тих, хто цю свободу прийшов забирати

Понад 40 тисяч таких злочинів на сьогодні розслідуються українськими слідчими органами. Понад 40000 за рік війни.

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Жіночі оголені трупи, облиті дизпаливом і обкладені шинами під Києвом, пам'ятаєте? Ті, що недогоріли?

Я пам'ятаю.

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Це ми з вами побачили відео про смерть нашого героя-українця – і суспільство сколихнуло. А скільки вони стратили без відео? Скільки поранених добили в потилицю? Сотні? Тисячу? Тисячі?

Сотні випадків зґвалтувань жінок різного віку, дітей та... чоловіків.

Це не слова омбудсмена, це те, що зараз перебуває у процесі розслідування міжнародними органами.

Ще раз – майже півтори сотні зґвалтованих чоловіків, 141 випадок, якщо я не помиляюся.

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Фірмовий почерк опричників, государевих людей, чекістів та іншої нечисті, породженої хворою країною, якою із завидною постійністю правлять монстри.

Змінюються покоління, століття минають, а почерк незмінний.

Примушення до любові, до дружби, до братерства, до спільного проживання – це те, що замінює їм любов, братерське, добре сусідство. Різниці вони не бачать. Такі тонкощі государів не цікавлять.

Вбити беззбройного за слова «Слава Україні» для них цілком природно.

Нашому герою – слава та вічна пам'ять!

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Всім нашим героям – слава!

І дай нам бог довгої пам'яті, щоб пам'ятати загиблих за Україну та її свободу і тих, хто цю свободу прийшов забирати.

Поіменно.

В обох випадках.