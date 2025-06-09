Батько американського мільярдера заявив, що його відмовляли від поїздки до Росії

Еррол Маск заявив, що хоче повчитися в російського диктатора «навичок лідерства»

Еррол Маск, батько американського мільярдера Ілона Маска, під час візиту до Москви заявив, що російський диктатор Володимир Путін є «дуже вражаючою людиною». Він додав, що хоче повчитися у нього «навичок лідерства». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

«Думаю, він дуже вражаюча і стійка людина, він це довів», – заявив Маск на «Форумі майбутнього 2050» у Москві, який організував шовініст Олександр Дугін.

Батько американського мільярдера розповів, що його начебто хотіли відмовити від поїздки до російської столиці. Мовляв, в американських медіа Росію показують місцем, де живуть «моторошні люди, які тебе вб'ють, якщо ти приїдеш». За словами Еррола Маска, «справжня Росія та Москва його вражають».

За словами Маска, росіяни «мають рацію, коли забезпечують суверенітет своєї країни». Сидячи поруч з главою російського МЗС Сєргієм Лавровим, він заявив, що йому подобається «ідея багатополярності» у світі.

Еррол Маск – південноафриканський політик у відставці, інженер-електромеханік, пілот, моряк, консультант і забудовник, який колись був співвласником смарагдової копальні в Замбії біля озера Танганьїка. Він є батьком бізнес-магната та мільярдера Ілона Маска, ресторатора Кімбала Маска та режисерки Тоски Маск.

Нагадаємо, Еррол Маск прибув до Москви. Не так давно Еррол Маск, заявив, що їхня родина захоплюється російським диктатором Володимиром Путіним і вважає його прикладом «сильного лідера». За словами Еррола Маска, такої ж думки дотримується і його син Ілон Маск.

До слова, Еррол заявив, що його син Ілон Маск має «посттравматичний стресовий розлад Білого дому» і вважає, що зробив помилку, допомігши президенту США Дональду Трампу переобратися. Еррол Маск порівняв конфлікт між його сином і Трампом із «невдалим шлюбом» і припустив, що Ілон Маск не впорався із жорстокою політичною ситуацією.