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У Маска ПТСР. Батько мільярдера здивував заявою

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Маска ПТСР. Батько мільярдера здивував заявою
Ніжна дружба Трампа і Маска тривала недовго
фото: The White House/Facebook

Еррол Маск порівняв конфлікт між його сином і Трампом із «невдалим шлюбом»

Американський мільярдер Ілон Маск має «посттравматичний стресовий розлад Білого дому» і вважає, що зробив помилку, допомігши президенту США Дональду Трампу переобратися. Про це російським медіа заявив батько мільярдера Еррол Маску Москві, де він має виступити на підтримуваному Кремлем форумі, передає «Главком» із посиланням на The Sun.

За словами Маска-старшого, Ілон Маск «схильний казати, що він припустився помилки».

«Я думаю, що Ілон припустився помилки, але він втомився, у нього стрес. П’ять місяців безперервного стресу. І врешті-решт залишилися тільки він і Трамп…Вони все ще не знають, що робити, тому воюють один з одним, поки не зможуть прийти до нормальних умов», – сказав батько мільярдера.

Еррол Маск порівняв конфлікт між його сином і Трампом із «невдалим шлюбом» і припустив, що Ілон Маск не впорався із жорстокою політичною ситуацією.

Він додав, що його син намагався «зробити все правильно» щодо нещодавнього законопроєкту, але вступив у конфлікт із Трампом через те, що вважав надмірними поступками демократам щодо витрат.

Нагадаємо, після публічного конфлікту з Ілоном Маском колишній президент США Дональд Трамп у приватних розмовах назвав мільярдера «запеклим наркоманом». 

Як стверджують джерела в Білому домі, що побажали залишитися анонімними, Трамп переживав через розрив стосунків із засновником Tesla. За їхніми словами, американський лідер був пригнічений і шокований публічними звинуваченнями з боку Маска.

До слова, конфлікт Маска та Трампа почався з заяви президента США – він розповів, що «дуже розчарований» мільярдером, який нещодавно залишив свою посаду в Білому домі та розкритикував законопроєкт про податки. Як передає «Главком», про це пише CNN.

«У нас з Ілоном були чудові стосунки. Я не знаю, чи будуть вони в нас ще», – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті менш ніж через тиждень після того, як вони обмінялися похвалою в останній день роботи Маска в Департаменті ефективності уряду (DOGE). Відтоді Маск різко критикував «великий і прекрасний» закон Трампа про податки й витрати, назвавши його «огидною гидотою».

Президент порівняв бізнесмена з іншими експомічниками, які стали вороже налаштованими після виходу з його адміністрації.

Після цього Маск відповів на заяви Трампа на своїй сторінці в X репостом публікації, де наводять його слова: «Без мене Трамп програв би вибори, демократи контролювали б Палату представників, а республіканці мали б лише 51 на 49 (місць) у Сенаті. Така невдячність».

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Теги: Дональд Трамп Ілон Маск президент конфлікт батько стрес

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