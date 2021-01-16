Штати суттєво скоротили кількість військових в Афганістані

«2,5 тисячі американських солдатів у країні достатньо для гарантування безпеки Америки, наших громадян та наших інтересів» – міністр оборони США

До травня 2021 року планується скоротити чисельність американського контингенту до нуля

США скоротили чисельність своїх військових в Афганістані до 2500 осіб – найменшої кількості з часу початку конфлікту у 2001 році.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на DW.

«Сполучені Штати як ніколи близькі до завершення війни, що триває майже два десятиліття, та вітають внутрішньоафганський та очолюваний афганцями мирний процес для досягнення політичного врегулювання та постійного і всеосяжного припинення вогню», – йдеться в заяві виконувача обов’язки міністра оборони США Крістофера Міллера.

“Today, U.S. forces in Afghanistan total 2,500 -- a force level conducive to both our counterterrorism mission and our resolve, with our NATO partners, to support Afghan Security Forces working to secure peace in their country.” A/SD Chris Miller — Department of Defense (@DeptofDefense) January 15, 2021

2,5 тисячі американських солдатів у країні достатньо для гарантування безпеки «Америки, наших громадян та наших інтересів», наголосив Міллер. Разом з союзниками по НАТО США також продовжуватимуть проводити антитерористичні операції та навчати афганські сили безпеки.

Відзначається, що до травня 2021 року планується скоротити чисельність американського контингенту до нуля, проте подальші скорочення будуть залежати від певних умов.

Нагадаємо, ще минулого року США почали процес виведення своїх військ з території Афганістану в рамках досягнутої раніше угоди з радикальним рухом «Талібан».