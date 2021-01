Штати суттєво скоротили кількість військових в Афганістані

США скоротили чисельність своїх військових в Афганістані до 2500 осіб – найменшої кількості з часу початку конфлікту у 2001 році.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на DW.

«Сполучені Штати як ніколи близькі до завершення війни, що триває майже два десятиліття, та вітають внутрішньоафганський та очолюваний афганцями мирний процес для досягнення політичного врегулювання та постійного і всеосяжного припинення вогню», – йдеться в заяві виконувача обов’язки міністра оборони США Крістофера Міллера.

“Today, U.S. forces in Afghanistan total 2,500 -- a force level conducive to both our counterterrorism mission and our resolve, with our NATO partners, to support Afghan Security Forces working to secure peace in their country.” A/SD Chris Miller