Європейські акції обвалились після нападу Путіна на Україну

Путінська агресія миттєво вплинула на економіку ЄС

Європейські ринки різко впали після того, як Путін напав на Україну о 5 ранку 24 лютого.

Як повідомляє американський телеканал CNN, у перші хвилини торгів FTSE 100 впав на 2,5%, французький CAC 40 впав на 4%, а німецький Dax – на 4%.

Раніше азійські ринки та американські фондові ф’ючерси впали у четвер, оскільки з’явилися новини про військові дії. Гонконгський індекс Hang Seng знизився на 3%. Корейський Kospi впав на 2,6%. Японський Nikkei 225 втратив майже 2% після повернення з відпустки. Китайський Shanghai Composite знизився на 1,7%.

Ф’ючерси на акції США також впали: ф’ючерси на Dow впали на 780 пунктів, або на 2,4%. Ф’ючерси на S&P 500 і Nasdaq впали на 2,3% і 3% відповідно.

Великі втрати настали після різкого зниження на Уолл-стріт у середу. Доу знизився на більш ніж 464 пункти, або на 1,4%, відзначившись п’ятий день поспіль. Індекси S&P 500 і Nasdaq впали на 1,8% і 2,6% відповідно.

Зазначимо, що сьогодні Нацбанк обмежив зняття готівки. «Ми не обмежуємо жодних безготівкових операцій. Обмежуємо зняття готівки з рахунку клієнта на 100 тисяч грн на день, це без зарплати та соцвиплат», – повідомив голова Нацбанку Кирило Шевченко.

У ніч проти 24 лютого президент Росії Володимир Путін у відеозверненні заявив про початок «спеціальної військової операції» проти України. У низці українських міст прогриміли вибухи. За оперативними даними російські війська вторглися на 5 км на двох напрямках.

Президент Володимир Зеленський оголосив про створення антипутінської коаліції разом із західними партнерами.

Верховний головнокомандувач ЗСУ, тобто президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат окупантам.

Нацполіція посилила охорону по всій Україні та звернулася до громадян. Поліція просить громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією, отриманою з офіційних джерел.

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