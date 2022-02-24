Прем'єр Британії скликав екстрений саміт НАТО

Велика Британія та союзники дадуть рішучу відповідь на агресію Путіна

Велика Британія скликає екстрений саміт Організації Північноатлантичного договору через напад путінських загарбників на Україну. Про це повідомив прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. Він готує звернення до британців через ситуацію в нашій державі.

«Я також поспілкуюся з іншими лідерами країн G7. Також я закликаю до екстреного саміту лідерів усіх країн НАТО якнайшвидше», – наголосив він.

Також Джонсон заявив, що «приголомшений жахливими подіями в Україні». Він додав, що поговорив із президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити подальші кроки.

«Президент Путін обрав шлях кровопролиття та руйнування, почавши неспровокований напад на Україну», – зазначив він.

I am appalled by the horrific events in Ukraine and I have spoken to President Zelenskyy to discuss next steps.



President Putin has chosen a path of bloodshed and destruction by launching this unprovoked attack on Ukraine.



The UK and our allies will respond decisively. — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 24, 2022

Британський прем'єр додав, що Велика Британія та союзники дадуть рішучу відповідь.

Окрім цього, стало відомо, що Джонсон скликає засідання надзвичайного урядового комітету Cobra.

Також відомо, що Польща та країни Балтії розпочинають консультації щодо статті НАТО про «загрозу безпеці союзника».

Крім того,Європейські акції обвалились після нападу Путіна на Україну.

Відома перша реакція світу на вторгення в Україну: «Світ не забуде Росії цієї ганьби».

Нагадаємо, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним військової операції в Україні, розпочався масований обстріл об’єктів військової інфраструктури у різних містах.

Вже відомо, що Росія вторглася в Україну з території Білорусі. Прикордонники повідомляють, що російські війська атакували Україну у п'ятьох областях і з окупованого Криму.

Станом на цю годину від рук окупанта загинуло понад 40 військових ЗСУ.

Збройні сили дають відсіч загарбнику. Військові збили шостий літак окупантів. Російські танки палають під Харковом (фото, відео).

Верховний головнокомандувач ЗСУ, тобто президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат окупантам.

Нацполіція посилила охорону по всій Україні та звернулася до громадян. Поліція просить громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією, отриманою з офіційних джерел.

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