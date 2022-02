Прем'єр Британії скликав екстрений саміт НАТО

Велика Британія скликає екстрений саміт Організації Північноатлантичного договору через напад путінських загарбників на Україну. Про це повідомив прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. Він готує звернення до британців через ситуацію в нашій державі.

«Я також поспілкуюся з іншими лідерами країн G7. Також я закликаю до екстреного саміту лідерів усіх країн НАТО якнайшвидше», – наголосив він.

«Президент Путін обрав шлях кровопролиття та руйнування, почавши неспровокований напад на Україну», – зазначив він.

I am appalled by the horrific events in Ukraine and I have spoken to President Zelenskyy to discuss next steps.



President Putin has chosen a path of bloodshed and destruction by launching this unprovoked attack on Ukraine.



The UK and our allies will respond decisively.