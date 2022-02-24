  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Прем'єр Британії скликав екстрений саміт НАТО

    Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон - Прем'єр Британії скликав екстрений саміт НАТО
    Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон
    фото: Tolga Akmen / Reuters

    Велика Британія та союзники дадуть рішучу відповідь на агресію Путіна

    Велика Британія скликає екстрений саміт Організації Північноатлантичного договору через напад путінських загарбників на Україну. Про це повідомив прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. Він готує звернення до британців через ситуацію в нашій державі.

    «Я також поспілкуюся з іншими лідерами країн G7. Також я закликаю до екстреного саміту лідерів усіх країн НАТО якнайшвидше», – наголосив він.

    Також Джонсон заявив, що «приголомшений жахливими подіями в Україні». Він додав, що поговорив із президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити подальші кроки.

    «Президент Путін обрав шлях кровопролиття та руйнування, почавши неспровокований напад на Україну», – зазначив він.

    Британський прем'єр додав, що Велика Британія та союзники дадуть рішучу відповідь.

    Окрім цього, стало відомо, що Джонсон скликає засідання надзвичайного урядового комітету Cobra.

    Також відомо, що Польща та країни Балтії розпочинають консультації щодо статті НАТО про «загрозу безпеці союзника».

    Крім того,Європейські акції обвалились після нападу Путіна на Україну.

    Відома перша реакція світу на вторгення в Україну: «Світ не забуде Росії цієї ганьби».

    Нагадаємо, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним військової операції в Україні, розпочався масований обстріл об’єктів військової інфраструктури у різних містах.

    Вже відомо, що Росія вторглася в Україну з території Білорусі. Прикордонники повідомляють, що російські війська атакували Україну у п'ятьох областях і з окупованого Криму.

    Станом на цю годину від рук окупанта загинуло понад 40 військових ЗСУ.

    Збройні сили дають відсіч загарбнику. Військові збили шостий літак окупантів. Російські танки палають під Харковом (фото, відео).

    Верховний головнокомандувач ЗСУ, тобто президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат окупантам.

    Нацполіція посилила охорону по всій Україні та звернулася до громадян. Поліція просить громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією, отриманою з офіційних джерел.

    Читайте також:



    Теги: ЗСУ НАТО саміт війна Путін обстріл українці військові напад воєнний стан Велика Британія Україна Борис Джонсон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Прем'єр Британії скликав екстрений саміт НАТО