На Київщині поліцейські викрили зловмисників, які штампували візи до ЄС

Транснаціональна злочинна група незаконно переправляла людей через держкордон

Злочинне угруповання незаконно переправляло громадян через державний кордон України до країн Європейського Союзу шляхом підроблення віз. Вартість візи становила €1 тис. Про це пише портал МВС.

Викрили діяльність угруповання оперативники управління міграційної поліції та слідчі поліції Київщини із залученням спецпризначенців спільно зі співробітниками Державної прикордонної служби України за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Так, учасники групи за допомогою спеціально обладнаної апаратури виготовляли візи країн Європейського Союзу. Під час особистої зустрічі клієнти сплачували завдаток у сумі €300, а через два тижні отримували візу та віддавали решту суми. Самі ж візи виготовлялися на території Російської Федерації.

Поліцейські встановили, що групу очолював 34-річний іноземець, який на території України перебуває нелегально. За місцем проживання фігуранта правоохоронці провели санкціонований обшук та вилучили грошові кошти, підроблені документи та інші речові докази, що підтверджують його причетність до незаконної діяльності.

Іноземця затримали, йому повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою.

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