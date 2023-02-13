Туреччину захопили банди мародерів: крадуть із будинків навіть зубні щітки

Правоохоронці та військові намагаються навести лад у зоні землетрусів у Туреччині, проте кількість мародерів зростає

Зруйновані землетрусами провінції потерпають від мародерів та злочинів. Станом на 13 лютого 97 підозрюваних були заарештовані в 11 провінціях у розслідуванні крадіжок, грабежів і шахрайства, які мали місце в зоні землетрусу. Про це повідомляє видання TRT Haber.

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Після землетрусів відповідними обласними прокуратурами було зафіксовано та розпочато розслідування щодо 232 випадків крадіжок, мародерства, зловживання довірою, шахрайства з використанням інформаційних систем.

«Силовики затримали в місті Хатай 40 мародерів. Під час обшуку у підозрюваних та їх транспортних засобів вилучено 11 тисяч доларів, 70 тисяч лір, 20 мобільних телефонів, вісім комп'ютерів, п'ять одиниць побутової техніки, шість пістолетів, три мисливські рушниці, коштовності та банківські картки, що належать різним власникам», – йдеться у повідомленні на сайті TRT Haber.

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Поки допомога надходила з багатьох міст до зони землетрусів, у районі Кіріхан провінції Хатай, з’явилися групи мародерів. На знімках та відео видно, що грабіжники заходили в порожні будинки і на ринки і забирали деякі речі, поки тривають пошуки громадян, які опинилися під завалами.

Наразі у зоні лиха працюють 26,9 тис. військових та тисячі працівників поліції, проте це ситуацію із мародерством не покращує. Наряди силовиків 24/7 патрулюють міста та селища, аби зловити зловимисників.

Türk Askeri, Hatay'da asayiş devriyeleri yapıyor. Sıkıyorsa çıkın da yağma, hırsızlık yapın hadi! pic.twitter.com/0BkpkOcYOp — GÖKTÜRKLER MEDYA (@gokturklermedya) February 10, 2023

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Втім, люди організували цілі великі банди по 10-20 людей, та вночі нападають на вантажівки із гуманітарною допомогою. Такі угруповання орудували в кількох містах, деякі з них вдавалися навіть до шахрайської схеми. Вони представлялися співробітниками гуманітарних служб, завдяки чому їм вдалося присвоїти шість вантажівок із продовольчими матеріалами, відправленими постраждалим від землетрусу.

Крадії не гребують нічим і забирають навіть найпростіші побутові речі та засоби гігієни. Так, у місті Адана, недалеко від епіцентру землетрусів, було викрито групу із 10 злодіїв, які залазили у порожні будинки та офіси, а також грабували авто. Під час обшуків у крадіїв було вилучено 12 пакунків дитячих підгузків, 13 консервів, 13 зубних паст і зубних щіток, багато бритв і пінок, засоби гігієни, батарейки та будівельні матеріали.

Нагадаємо, два землетруси магнітудою 7,7 та 7,6 балів зруйнували сотні будівель у 10 провінціях від Адани до Шанлиурфи, від Малатьї до Газіантепу.