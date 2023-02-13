У Туреччині масово арештують підрядників зруйнованих будинків: подробиці

У країні наростають гнів і роздратування через повільні рятувальні роботи уряду, а кількість загиблих у країні перевищила 24 тисячі осіб

Турецька влада почала затримувати десятки підрядників, яких звинувачують в руйнації деяких будівель унаслідок землетрусу у понеділок, 6 лютого. Паралельно із цим, розпочалась найбільша в історії країни кампанія з будівництва нових будинків у регіоні.

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Державне інформаційне агентство Anadolu повідомляє, що за минулі вихідні більше 100 осіб було затримано в 10 провінціях, які постраждали від землетрусу. Це сталосьпісля того, як міністерство юстиції Туреччини наказало посадовцям у цих провінціях створити «групи з розслідування злочинів, пов'язаних із землетрусом». Міністр юстиції зобов'язав прокуратуру порушувати кримінальні справи проти всіх «будівельників та відповідальних» за обвалення будівель, які не відповідали існуючим нормам, запровадженим після аналогічної катастрофи у 1999 році.

Арешти були першими кроками турецької держави до виявлення та покарання людей, які, можливо, сприяли загибелі своїх співгромадян унаслідок землетрусу. Жителі всієї зони землетрусу висловили обурення тим, що «корумповані будівельники» зменшували кількість матеріалів для захисту будівель, щоб збільшити свій прибуток, і користувались тим, що уряд надав «амністії» будівельникам, які зводили житлові комплекси, що не відповідали новим стандартам, повідомляє New York Times.

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«Картонні будинки»

У районі Сарайкінт міста Антакья жителі вказали на неякісне будівництво нещодавно збудованого розкішного 14-поверхового будинку з приблизно 90 квартирами, який обвалився за лічені секунди.

“Ispanakta bile daha fazla demir var”



Deprem sürecinin çarpıcı bir sloganı olacaksa bu olabilir.



Sanırım kolon ve kirişlerin betonu dökülürken bile sorumlu olacak bir denetçi lazım. Toplum maddi imkansızlık bahanesinde değil ahlakta buluşana kadar…pic.twitter.com/msG8BH0pBy — Dr. Emre C. Baykan🏆 (@DrBaykan61) February 13, 2023

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«У шпинаті ще більше заліза, ніж у цій арматурі будинку Якщо ми не вживемо заходів, таке буде продовжуватись. Я вважаю, що потрібен інспектор, який буде відповідати навіть за те, як заливається бетон для колон та балок. Поки у суспільстві не буде моралі, це продовжуватиме виправдовуватись недостатністю коштів для будівництва», – сказав чоловік, стоячи біля розвалів зруйнованої будівлі.

Нещодавно Мехмета Яшара Джошкуна, підрядника повністю зруйнованого 12-поверхового будинку на 250 квартир у провінції Хатай, було затримано в аеропорту Стамбулу при спробі сісти на рейс до Чорногорії з великою сумою готівки. Вважається, що внаслідок обвалення його будівлі загинули десятки людей. Він сказав прокурорам, що будівля була належним чином ліцензована та перевірена місцевою та державною владою.

Його адвокат припустив, що основною причиною затримання підзахисного був зростаючий суспільний гнів. Двоє будівельників 14-поверхової будівлі в Адані, які, як повідомлялося, втекли з Туреччини відразу після землетрусу, затримані на Північному Кіпрі.

Цікаво, що пологовий будинок та дитяча лікарня в Малатьї та лікарня в місті Газіантеп вистояли без будь-яких пошкоджень під час землетрусів завдяки сейсмоізоляторам, встановленим на поверхах, повідомляє Anadolu.

Капітальне відновлення

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Відповідно до доручення президента Туреччини в 10 постраждалих від землетрусів провінціях поряд з ліквідацією масштабного лиха стартує найбільша в історії країни кампанія з будівництва житла, заявив міністр довкілля, урбанізації та зміни клімату Туреччини Мурат Курум, повідомляє видання Hurriyet.

За його словами, роботи стартують одночасно по всій зоні лиха.

«Ми зробимо все необхідне для кожної з 10 провінцій, так само, як це робили в минулі роки в зоні лих в Елязизі, Малатьї, Кастамону та Ізмірі. Підтримка відновлення регіонів надасть Управління житлового будівництва Туреччини (TOKİ). Мобілізуємо всі сили на ліквідацію наслідків землетрусів, одночасно організовуючи найбільшу кампанію з будівництва житла у кожній із 10 провінцій», – сказав Курум.