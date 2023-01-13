Мітинг з опудалом Ердогана. Туреччина скасувала візит спікера парламенту Швеції
Норлен мав прибути до Анкари з візитом 17 січня
Спікер парламенту Туреччини Мустафа Шентоп скасував візит свого шведського колеги Андреаса Норлена до Анкари. Про це повідомляє TRT.
Норлен мав прибути до Анкари з візитом 17 січня. Скасування візиту пов'язують із акцією, що відбулася в Стокгольмі, на підтримку Робочої партії Курдистану (РПК).
«Після терористичного акту РПК в Стокгольмі, спрямованого проти президента Реджепа Таїпа Ердогана і Туреччини, офіційний візит спікера шведського парламенту Андреаса Норлена до Туреччини 17 січня був скасований спікером парламенту Мустафою Шентопом», – повідомив один із турецьких чиновників.
Нагадаємо, акцію протесту в Стокгольмі провели представники курдської організації «Комітет Рожави». На ній опудало, яке символізувало турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана, підвісили вниз головою.
Туреччина у зв’язку з цим в четвер викликала посла Швеції.
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