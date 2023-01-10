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Туреччина заявила, що підтримує формулу миру Зеленського

Олександра Садова
glavcom.ua
Туреччина заявила, що підтримує формулу миру Зеленського
фото з відкритих джерел

Турецький міністр зауважив, що турецькі дипломати і зокрема президент Реджеп Таїп Ердоган від початку працюють як для припинення вогню, так і для тривалого миру в Україні

Туреччина підтримує мирний план, яку запропонував президент України Володимир Зеленський у листопаді 2022 року. Про це під час візиту до Південно-Африканської Республіки заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє турецьке агентство Anadolu.

Турецький міністр зауважив, що турецькі дипломати і зокрема президент Реджеп Таїп Ердоган від початку працюють як для припинення вогню, так і для тривалого миру в Україні.

Він зазначив, що зараз Росія заявляє про свою готовність до переговорів, тоді як президент України Володимир Зеленський запропонував мирний план, що складається з 10 пунктів. 

«Звичайно, наша мета – міцний мир і взаємоприйнятне рішення. Ми віримо, що ця війна закінчиться за столом переговорів. Чим швидше, тим краще. Але є нові параметри та реалії. Росія заявляє, що зараз готова до переговорів. Президент України Володимир Зеленський запропонував мирний план з 10 пунктів. Ми, як Туреччина, підтримуємо цей план і продовжуємо наша робота», – сказав Чавушоглу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував українську формулу миру. Він заявив, що українська формула миру сформульована так, що її пункти дають кожній державі й кожному лідеру змогу обрати той аспект, у якому може спрацювати рішучість саме цієї держави й цього лідера. Щоб крок за кроком Україна прийшла до необхідної безпеки. 

Президент України Володимир Зеленський під час саміту G20 15 листопада назвав умови миру з Росією:

  • Радіаційна та ядерна безпека;
  • Продовольча безпека;
  • Енергетична безпека;
  • Звільнення всіх полонених і депортованих;
  • Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;
  • Виведення російських військ і припинення бойових дій;
  • Повернення справедливості;
  • Протидія екоциду;
  • Недопущення ескалації;
  • Фіксація закінчення війни.

Відомо, що Сполучені Штати Америки та інші країни «Великої сімки» підтримують мирний план президента України Володимира Зеленського. 

31 грудня 2022 року Президент України Володимир Зеленський особисто привітав нового прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху зі вступом на посаду. Зокрема, вони обговорили українську формулу миру.

Теги: Туреччина війна Україна росія переговори

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