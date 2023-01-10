Туреччина заявила, що підтримує формулу миру Зеленського

Турецький міністр зауважив, що турецькі дипломати і зокрема президент Реджеп Таїп Ердоган від початку працюють як для припинення вогню, так і для тривалого миру в Україні

Туреччина підтримує мирний план, яку запропонував президент України Володимир Зеленський у листопаді 2022 року. Про це під час візиту до Південно-Африканської Республіки заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє турецьке агентство Anadolu.

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Турецький міністр зауважив, що турецькі дипломати і зокрема президент Реджеп Таїп Ердоган від початку працюють як для припинення вогню, так і для тривалого миру в Україні.

Він зазначив, що зараз Росія заявляє про свою готовність до переговорів, тоді як президент України Володимир Зеленський запропонував мирний план, що складається з 10 пунктів.

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«Звичайно, наша мета – міцний мир і взаємоприйнятне рішення. Ми віримо, що ця війна закінчиться за столом переговорів. Чим швидше, тим краще. Але є нові параметри та реалії. Росія заявляє, що зараз готова до переговорів. Президент України Володимир Зеленський запропонував мирний план з 10 пунктів. Ми, як Туреччина, підтримуємо цей план і продовжуємо наша робота», – сказав Чавушоглу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував українську формулу миру. Він заявив, що українська формула миру сформульована так, що її пункти дають кожній державі й кожному лідеру змогу обрати той аспект, у якому може спрацювати рішучість саме цієї держави й цього лідера. Щоб крок за кроком Україна прийшла до необхідної безпеки.

Президент України Володимир Зеленський під час саміту G20 15 листопада назвав умови миру з Росією:

Радіаційна та ядерна безпека;

Продовольча безпека;

Енергетична безпека;

Звільнення всіх полонених і депортованих;

Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;

Виведення російських військ і припинення бойових дій;

Повернення справедливості;

Протидія екоциду;

Недопущення ескалації;

Фіксація закінчення війни.

Відомо, що Сполучені Штати Америки та інші країни «Великої сімки» підтримують мирний план президента України Володимира Зеленського.

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31 грудня 2022 року Президент України Володимир Зеленський особисто привітав нового прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху зі вступом на посаду. Зокрема, вони обговорили українську формулу миру.