Без «війни» і «миру». Телебачення у РФ цензурувало пісню на музичному шоу (відео)

Співачка Zivert на шоу виконувала кавер на пісню «Все вирішено» гурту «Гості з майбутнього»

Пропаганда вирішила, що росіянам не варто чути слів «війна» і «мир» навіть у піснях

Російська пропаганда вийшла на новий рівень та взялася цензурувати розважальні програми на телебаченні. Так, російський телеканал «Муз-ТВ» заглушив слова «війна» і «мир» під час виконання пісні на музичному конкурсі.

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Російська співачка Zivert на шоу виконувала кавер на пісню «Все вирішено» гурту «Гості з майбутнього», ця композиція вийшла ще у 2004 році. Під час рядків «Ми голосуємо за мир, але знову в моді війна» звук був вимкнений на словах «мир» і «війна».

Ведучий програми Костянтин Анісімов у коментарі ЗМІ не зміг пояснити, чому ці два слова були заглушені, і переадресував ці запитання на телеканал.

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«Я не можу давати коментарі від «Муз-ТВ». Вам потрібно звернутись до пресслужба телеканалу» — сказав Анісімов.

Як відомо, росіяни, які називають війну з Україною війною, а не, наприклад «спеціальною військовою операцією», ризикують стати фігурантами кримінальних проваджень про «дискредитацію російської армії».

Нещодавно Центральний районний суд російського Новосибірська оштрафував активістку на 30 тис. рублів (приблизно 17 390 грн) за акцію у театральному сквері із плакатом «Миру – мир».

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Також суд у Москві заарештував мешканця столиці Антона Усова на 15 діб та призначив йому штраф у розмірі 50 тисяч рублів за нібито прослуховування української музики у своєму автомобілі