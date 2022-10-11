У РФ жінка отримала штраф за плакат «Миру – мир» 

Активістку звинуватили в дискредитації армії

Центральний районний суд Новосибірська, що у Сибіру, оштрафував активістку Наталію Ключникову на 30 тис. рублів (приблизно 17390 грн) за акцію у театральному сквері із плакатом «Миру – мир». Про це йдеться на сайті суду.

Згідно з постановою судді, Ключникова використала плакат як «засоби наочної агітації» та «дискредитувала» дії російської армії в «Л/ДНР». Пікет активістка провела біля Новосибірського державного академічного театру опери та балету 26 вересня.

Разом із Ключниковою на пікет вийшла активістка Валерія Васильєва, на неї так само склали протокол про «дискредитацію» армії.

Акції проти війни та проти мобілізації відбуваються в Росії з 24 лютого. До серпня загальна сума призначених штрафів за антивоєнну позицію склала щонайменше 19,3 млн рублів (приблизно 11,2 млн грн).

До слова, у вищому ешелоні російської влади існують розбіжності щодо політики російського диктатора Володимира Путіна. Про це свідчать нові дані американської розвідки в поєднанні з коментарями російських офіційний осіб.

На початку жовтня кремлівський диктатор Володимир Путін вперше публічно звинуватив міноборони РФ у провалі мобілізації. Мовляв, міноборони не внесло вчасно зміни до правової бази за списком тих, хто не підпадає під мобілізацію, тож тепер буцімто доводиться вносити корективи.

Нагадаємо, від 21 вересня, відколи у країні-агресорці оголошена так звана часткова мобілізація, вояків набирали без відбору і Росією прокотилася хвиля протестів.