Білгород здригнувся від вибухів, у небі видніється стовп диму (відео)

У селі Нікольське сьогодні вранці спалахнув ангар

Над Білгородом та Білгородським районом нібито спрацювала російська ППО

На всій території Білгородської області РФ оголошувалася ракетна небезпека. Зокрема, вибухи чули жителі Білгорода та села Таврово Білгородського району. Губернатор області В’ячеслав Гладков повідомив про роботу протиповітряної оборони.

«Над Білгородом та Білгородським районом спрацювала наша система ППО – збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає», – йдеться в повідомленні.

За словами Гладкова, в Білгороді осколком збитої цілі нібито пробито покрівлю офісної будівлі. Також в одному багатоквартирному будинку пошкоджено скління, осколками посічено два легкові автомобілі. Відповідні служби займаються ліквідацією наслідків. Значних ушкоджень нібито не виявлено.

«Також у місті ставя спалах сухої трави – співробітники МНС гасять пожежу. Інформація про наслідки уточнюється», – заявив губернатор.

Тим часом у мережі ширяться відео, на яких чути сирену й вибухи на Білгородщині.

🔥В Бєлгороді щось гучно вибухає і палає в кількох місцях pic.twitter.com/anJgtpuVgV — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 8, 2024

Крім того, вранці 8 вересня, за словами Гладкова, ЗСУ нібито атакували село Нікольське Білгородського району.

«Унаслідок атаки дрона на території виробничого підприємства спалахнув ангар, внаслідок чого стався обвал покрівлі по всій площі», – написав губернатор, додавши, що постраждалих унаслідок цього немає.

Нагадаємо, що вранці 2 вересня в Білгороді пролунала серія вибухів, після якої в місті спалахнули пожежі.