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Атака на Львів: понівечено храм святого Юрія Переможця (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Атака на Львів: понівечено храм святого Юрія Переможця (фото)
Понівечена церква внаслідок ворожої атаки на Львів
фото: Львівська міська рада

Станом на зараз у лікарнях міста перебувають 45 поранених пацієнтів

Унаслідок російського ранкового обстрілу Львова зазнав ушкоджень храм ПЦУ святого Юрія Переможця на вул. Чернівецькій. Про це повідомила Львівська міська рада.

Також влада показала фото понівеченої церкви.

Ушкоджено храм ПЦУ святого Юрія Переможця у Львові
Ушкоджено храм ПЦУ святого Юрія Переможця у Львові
фото: Львівська міська рада

Станом на зараз у лікарнях міста вже перебувають 45 поранених пацієнтів, серед них – семеро дітей. Важко травмованих серед дітей немає.

Нагадаємо, що сьогодні, 4 вересня, близько 6-ї години ранку, російський ударний безпілотник завдав удару по житлових кварталах Львова. У районі головного вокзалу у житловому будинку виникла пожежа. Станом на зараз відомо про 38 постраждалих і сімох загиблих, серед яких є діти.

Крім того, під удар у Львові потрапили три школи і центр творчості.

Також унаслідок ворожої атаки по Львову на вулиці Коновальця постраждав обласний Центр спортивної медицини і реабілітації. Пошкоджено його історичну будівлю. Вибито понад 70 вікон. Від ударної хвилі повиносило рами. У шести кабінетах впала стеля.

До слова, польські військові під ранок 4 вересня через ракетну атаку РФ по Україні підіймали в небо свою авіацію. 

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Теги: церква війна Львів обстріл

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