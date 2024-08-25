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У Росії помер головний конструктор ракетного комплексу «Іскандер-М» Олег Мамалига

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Росії помер головний конструктор ракетного комплексу «Іскандер-М» Олег Мамалига
Головний конструктор ракетного комплексу Олег Мамалига помер
фото: «Високоточні комплекси»

Олег Мамалига брав участь у розробці озброєння та військової техніки

25 серпня головний конструктор ракетного комплексу «Іскандер-М» Олег Мамалига помер на 92-му році життя. Про це повідомляє холдинг «Високоточні комплекси».

«Він брав участь у розробці озброєння та військової техніки, у тому числі перших радянських ПТРК («Джміль», «Малютка»), тактичних («Точка») та оперативно-тактичних ракетних комплексів («Ока», «Ока-У», «Іскандер-М»)», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше у Росії помер генерал-майор Олександр Харчевський, відомий льотчик-випробувач і засновник авіагрупи «Соколи Росії». Про це повідомив губернатор Липецької області Ігор Артамонов.

До слова, у січні українські військові підбили російський літак Іл-22 над Азовським морем, унаслідок чого було ліквідовано командира повітряного судна майора Віктора Клімова.

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Теги: росія росіяни смерть ракета

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