Прем'єр Ірландії прибув до Києва (відео)

Саймон Гарріс відвідав райони, які були окуповані та розбомблені Росією в перші тижні вторгнення РФ в Україну

Гарріс та Зеленський підпишуть меморандум про взаєморозуміння щодо нової двосторонньої угоди між двома країнами

Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс прибув до Києва для двосторонньої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомила ірландська телерадіокомпанія RTE.

Журналіст видання оприлюднив відео з ірландським прем’єром на київському вокзалі.

Прем'єр Ірландії прибув з візитом до України.

Сьогодні він проведе переговори з президентом Зеленським та представниками гуманітарних організацій pic.twitter.com/mcIudlsSKb — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 4, 2024

Гарріс та Зеленський обговорять війну Росії проти України, підтримку України з боку ЄС та заявку Києва на вступ до Євросоюзу. Візит прем'єра Ірландії відбувається після вчорашнього ракетного удару Росії по Полтаві, в результаті якого загинули щонайменше 53 людини.

Виступаючи напередодні сьогоднішнього візиту, Гарріс сказав: «Військовий удар Росії та вбивство десятків людей у Полтаві у вівторок є похмурим і жахливим нагадуванням про загрозу, з якою Україна стикається щодня. Ми висловлюємо своє обурення і співчуття сім'ям загиблих».

Ірландський прем’єр та український президент спільно підпишуть меморандум про взаєморозуміння щодо нової двосторонньої угоди між двома країнами.

Угода, яку вчора обговорив ірландський уряд, виражатиме солідарність Ірландії з Україною та її право на захист від незаконного вторгнення Росії. Утім домовленість узгоджується зі статусом Ірландії як нейтральної країни і передбачає, що будь-яка майбутня допомога, надана Україні, залишатиметься нелетальною.

Нагадаємо, в Ірландії суттєво зменшилася кількість українських біженців, які проживають у наданому державою житлі. За рік із таких приміщень виїхали майже 17,5 тис. людей. Уряд закриває десятки центрів, де надають житло українцям.

До відома, у серпні президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації, яка візьме участь у переговорах з Великою Британією і Північною Ірландією щодо підготовки до укладення Угоди між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії про перехід від стратегічного партнерства до нового рівня відносин.