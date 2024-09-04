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Прем'єр Ірландії прибув до Києва (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Прем'єр Ірландії прибув до Києва (відео)
Саймон Гарріс відвідав райони, які були окуповані та розбомблені Росією в перші тижні вторгнення РФ в Україну
фото: RTE

Гарріс та Зеленський підпишуть меморандум про взаєморозуміння щодо нової двосторонньої угоди між двома країнами

Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс прибув до Києва для двосторонньої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомила ірландська телерадіокомпанія RTE.

Журналіст видання оприлюднив відео з ірландським прем’єром на київському вокзалі.

Гарріс та Зеленський обговорять війну Росії проти України, підтримку України з боку ЄС та заявку Києва на вступ до Євросоюзу. Візит прем'єра Ірландії відбувається після вчорашнього ракетного удару Росії по Полтаві, в результаті якого загинули щонайменше 53 людини.

Виступаючи напередодні сьогоднішнього візиту, Гарріс сказав: «Військовий удар Росії та вбивство десятків людей у Полтаві у вівторок є похмурим і жахливим нагадуванням про загрозу, з якою Україна стикається щодня. Ми висловлюємо своє обурення і співчуття сім'ям загиблих».

Ірландський прем’єр та український президент спільно підпишуть меморандум про взаєморозуміння щодо нової двосторонньої угоди між двома країнами.

Угода, яку вчора обговорив ірландський уряд, виражатиме солідарність Ірландії з Україною та її право на захист від незаконного вторгнення Росії. Утім домовленість узгоджується зі статусом Ірландії як нейтральної країни і передбачає, що будь-яка майбутня допомога, надана Україні, залишатиметься нелетальною.

Нагадаємо, в Ірландії суттєво зменшилася кількість українських біженців, які проживають у наданому державою житлі. За рік із таких приміщень виїхали майже 17,5 тис. людей. Уряд закриває десятки центрів, де надають житло українцям.

До відома, у серпні президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації, яка візьме участь у переговорах з Великою Британією і Північною Ірландією щодо підготовки до укладення Угоди між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії про перехід від стратегічного партнерства до нового рівня відносин. 

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Теги: Ірландія Україна Полтава війна

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