Курська операція. Путіну тепер «все ясно» (відео)

Путін заявив, що у Курській області Київ нібито переслідує три головні цілі

Сьогодні, 12 серпня, під час засідання з питань ситуації у Курській області, президент Росії Володимир Путін, помітно нервуючи, заявив, що йому тепер усе ясно: Україна нібито вдерлася в Курську область Росії, щоби покращити свої переговорні позиції, проте Москва не вестиме переговорів із Києвом. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Путіна, у Курській області Київ нібито переслідує три головні цілі: поліпшити свої переговорні позиції, знизити темп наступу на Донбасі й розколоти російське суспільство.

«Очевидним стає те, що тепер ясно, чому Київ відмовлявся від наших пропозицій повернутися до мирного врегулювання ситуації, так само як і для пропозицій нейтрально налаштованих посередників», – безперервно кахикаючи та соваючись у кріслі говорить Путін.

За словами кремлівського диктатора, зараз для Росії головне завдання – «вибити Сили оборони України за межі держкордону».

«Оцінку подій, що відбуваються, буде зроблено, але головне зараз – це розв'язання актуальних завдань, які складаються на цей час, з огляду на прогнози розвитку ситуації. Головне завдання стоїть, безумовно, перед Міністерством оборони – витиснути, вибити противника з наших територій і, спільно з прикордонною службою, забезпечити надійне прикриття держкордону», – заявив Путін.

Нагадаємо, від початку бойових дій у Курській області, РФ втратила контроль над 28 населеними пунктами. Про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов під час спілкування із російським диктатором Володимиром Путіним.

До слова, член комітету з оборони країни-агресорки генерал-лейтенант Андрій Гурулєв звинуватив російських військових у провалі оборони Курської області. Він вказав, що російські військові заздалегідь не підготувалися і не збудували оборону належним чином.