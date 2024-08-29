Казахський банк припинив перекази через російську платіжну систему

Центр фінансових технологій, який є розробником російської платіжної системи «Золота корона», потрапив під санкції

Freedom Bank призупинив перекази через російську платіжну систему «Золота корона». Про це повідомляє Forbes Kazakhstan.

«Банк очікує на додаткову інформацію від цього партнера з метою проведення аналізу, за результатами якого буде ухвалено рішення про подальші кроки», – зазначили у Freedom Bank.

Видання пише, що 23 серпня Мінфін США ввів санкції щодо трьох російських фінансових компаній – «Атол», «Діасофт» і Центр фінансових технологій. З останнім тісно пов'язана «Золота корона». При цьому саму платіжну систему до санкційного реєстру не внесли.

Національний банк Казахстану стверджує, що не втручався у рішення фінустанови.

Як повідомлялося, четвертий за обсягом активів у Киргизстані MBank призупинив грошові перекази через російські банки.

Водночас Казахстан хоче застосовувати санкцій проти Російської Федерації по-своєму, обіцяючи поставити власні економічні інтереси на перше місце. Хоча Казахстан виступив проти кампанії санкцій, що очолює США, у зв'язку з повномасштабним вторгненням Кремля в Україну в лютому 2022 року, високопосадовці, такі як міністр торгівлі Жумангарін, раніше не оскаржували обмеження публічно.

Нагадаємо, країни Центральної Азії та Кавказу за останні роки демонструють покращення економічної та торгівельної ситуації. Все це відбувається на тлі того, як Євросоюз та США намагаються посилити санкції проти Росії.

До слова, Сполучені Штати Америки розширили санкції проти Росії. Зокрема, обмеження спрямовані на оборонний та металургійний комплекси, а також постачанням товарів подвійного призначення.