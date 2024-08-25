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Нічний удар по Харківщині: зросла кількість постраждалих, серед них – двоє дітей

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Нічний удар по Харківщині: зросла кількість постраждалих, серед них – двоє дітей
Наслідки обстрілу Харкова, 25 серпня 2024 р.
фото: Олег Синєгубов/Telegram

Загарбники атакували Харків, Чугуїв і Балаклію

Рано-вранці 25 серпня ворог атакував Харків та область. Постраждали 14 людей, серед яких двоє дітей. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Зокрема, ворог обстріляв два райони Харкова. Унаслідок обстрілу Індустріального району горіли дерева та чагарники на площі 150 м кв. А через обстріл Слобідського району спалахнув двоповерховий приватний будинок. Постраждали восьмеро людей.

Крім того, окупанти вдарили по місту Чугуєву. Загорілися два приватні будинки. Постраждали п’ятеро цивільних людей, серед яких чотирирічний хлопчик та 14-річна дівчина.

Також під ворожим вогнем уночі опинилася Балаклія. Унаслідок обстрілу Зруйновано шість приватних будинків. Пошкоджено покрівлі та скління вікон семи приватних будинків та шість легкових автомобілів. Постраждав чоловік 55 років.

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Наслідки обстрілу Чугуєва (1-3 фото) та Харкова (4-5 фото), 25 серпня 2024 р.
фото: Олег Синєгубов/Telegram

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про шістьох поранених унаслідок нічного обстрілу Харкова.

Як повідомлялося, у ніч на 25 серпня російські загарбники вдарили по Краматорську. Постраждали троє журналістів: громадяни України, США та Великої Британії.

Також увечері 24 серпня російські війська завдали авіаційно-ракетного удару по приватному сектору міста Суми. Внаслідок двох влучань попередньо постраждало семеро людей, двоє з яких перебувають у важкому стані. 

Теги: Харків Харківщина обстріл війна

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