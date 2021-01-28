Білий дім проведе повний перегляд усіх зловмисних дій Росії

Нова адміністрація США зараз вивчає всі дії Росії, які викликають «глибоку стурбованість»

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Білий дім проведе повний перегляд зловмисної діяльності Росії.

Про це він заявив під час першої пресконференції на своїй посаді.

Блінкен підкреслив, що нова адміністрація США зараз вивчає всі дії Росії, які викликають «глибоку стурбованість» як щодо використання хімічної зброї в РФ, так і замаху на вбивство російського опозиціонера Олексія Навального.

«Мене досі вражає, яким занепокоєним і, можливо, переляканим виглядає російський уряд через одну людину – пана Навального», – зауважив він.

Блінкен додав, що у Вашингтоні також уважно вивчають інші дії росіян, зокрема хакерський напад на програмне забезпечення SolarWinds, що дозволило зламати доступ до федеральних установ та бізнес-структур, переглядаються рапорти про грошові винагороди, які пропонували в Афганістані за атаки проти американських військових, та вивчаються спроби РФ втрутитися у президентські вибори 2020 року в США.

За словами держсекретаря США, по всіх цих питаннях буде проведений «повний перегляд» і потім прийняте рішення, що робити далі.

26 січня Сенат США офіційно затвердив Ентоні Блінкена на посаді державного секретаря.

За каденції президента США Барака Обами Блінкен працював радником з питань національної безпеки тодішнього віцепрезидента Джо Байдена. Також Блінкен входив до команди Байдена, коли нинішній президент очолював комітет із закордонних справ Сенату.

Призначення Ентоні Блінкена підтримали представники обох партій, але майже половина республіканців проголосувала проти його кандидатури.

На слуханнях у профільному комітеті Сенату 19 січня Блінкен продемонстрував відмінне від представників попередньої адміністрації бачення пріоритетів зовнішньої політики США.

Він закликав покладатися на співпрацю з традиційними американськими союзниками та міжнародними інституціями, щоб допомогти США подолати виклики, серед яких дипломат назвав пандемію коронавірусної інфекції, зростання впливу авторитарних держав та інші загрози глобальній стабільності.

Як відомо, 20 січня Джо Байден склав присягу та офіційно став 46-м президентом США. Віцепрезиденткою стала Камала Гарріс – перша в історії США жінка на цій посаді. Сам 78-річний Байден став найстаршою людиною на чолі США.

Джо Байден одразу після складання присяги підписав перші виконавчі розпорядження. Також він повернув Штати до ВООЗ і скасував будівництво стіни з Мексикою.

Також у США запевнили, що залишатимуться непохитними у своїй підтримці України.