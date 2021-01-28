  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Байден призупинив розробку нафтових і газових родовищ в США

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Байден призупинив розробку нафтових і газових родовищ в США

    Адміністрація президента США Джо Байдена проти «Північного потоку-2»

    Президент США Джо Байден видав указ про призупинення розробки нафтових і газових родовищ, що перебувають у власності держави. Він також розпорядився збільшити зусилля щодо виробництва поновлювальної енергії.

    Текст указу оприлюднений на офіційному сайті Білого дому.

    Згідно з документом, міністр природних ресурсів має призупинити нові договори оренди нафто- та газовидобувних ділянок на державних землях та в морських водах до завершення всебічного огляду та перегляду федеральної практики видачі дозволів та лізингу.

    Крім того, вказується на необхідність збільшити виробництво поновлювальної енергії.

    Нагадаємо, Джо Байден вважає газопровід «Північний потік - 2» поганою угодою для Європи. Він має намір вивчити санкції, які були введені адміністрацією Дональда Трампа проти нього.

    Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена проти «Північного потоку-2». Команда Байдена буде вживати заходів, щоб зупинити будівництво газопроводу.

    Теги: Адміністрація Президента США міністр
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies