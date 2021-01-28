Байден призупинив розробку нафтових і газових родовищ в США
Адміністрація президента США Джо Байдена проти «Північного потоку-2»
Текст указу оприлюднений на офіційному сайті Білого дому.
Згідно з документом, міністр природних ресурсів має призупинити нові договори оренди нафто- та газовидобувних ділянок на державних землях та в морських водах до завершення всебічного огляду та перегляду федеральної практики видачі дозволів та лізингу.
Крім того, вказується на необхідність збільшити виробництво поновлювальної енергії.
Нагадаємо, Джо Байден вважає газопровід «Північний потік - 2» поганою угодою для Європи. Він має намір вивчити санкції, які були введені адміністрацією Дональда Трампа проти нього.
Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена проти «Північного потоку-2». Команда Байдена буде вживати заходів, щоб зупинити будівництво газопроводу.