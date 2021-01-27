Спрощення візового режиму: Україна і Канада створили робочу групу

Дмитро Кулеба, Арсен Аваков та міністр у справах імміграції, біженців та громадянства Канади Марко Мендічіно підписали лист про наміри щодо створення українсько-канадської робочої групи

Робоча група працюватиме над спрощенням візового режиму між Україною і Канадою, міграцією і мобільністю

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і міністр у справах імміграції, біженців та громадянства Канади Марко Мендічіно підписали лист про наміри щодо створення українсько-канадської робочої групи з питань мобільності.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Робоча група працюватиме над питаннями у сфері міграції та мобільності, включаючи спрощення режиму поїздок українців у Канаду.

«Робоча група стане ефективним інструментом спільного реагування на світові виклики у сфері міграції та новою платформою діалогу на шляху до спрощення режиму поїздок громадян України в Канаду», – заявив Дмитро Кулеба.

Арсен Аваков підкреслив, що перші кроки роботи групи з мобільності дозволять закріпити особливий статус українсько-канадського партнерства і сприятимуть реалізації комплексу заходів, спрямованих на взаємодію компетентних органів України і Канади.

Тим часом президент України Володимир Зеленський привітав створення робочої групи.

«Вітаю створення українсько-канадської робочої групи з питань мобільності. Впевнений, цей новий інструмент сприятиме активізації двостороннього діалогу України та Канади з питань міграції та спрощення режиму поїздок українців до Канади», - написав глава держави в Twitter.

Вітаю створення українсько-канадської робочої групи з питань мобільності. Впевнений, цей новий інструмент сприятиме активізації двостороннього діалогу та з питань міграції та спрощенню режиму поїздок українців до Канади. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 27, 2021

Нагадаємо, що у програмі діяльності уряду в 2019 році зазначалося, що протягом п'яти років планується збільшити перелік країн з безвізом для українців. У цьому списку була й Канада.

Також нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба серед стратегічних партнерів України назвав США, Канаду, Японію, Азербайджан, Польщу.

Раніше повідомлялося про намір депутатів канадського парламенту від «Нової демократичної партії» спонукати уряд до скасування візових вимог для подорожей громадян України до Канади.

При цьому у 2019 році Канада відмовила у візі понад 26% заявникам з Україні.