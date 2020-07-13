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    У світі

    Прокурори у Гаазі допитають президента Косова щодо воєнних злочинів

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    Президент Косова Хашим Тачі відкидає звинувачення у воєнних злочинах - Прокурори у Гаазі допитають президента Косова щодо воєнних злочинів
    Президент Косова Хашим Тачі відкидає звинувачення у воєнних злочинах
    Фото: Hazir Reka, Reuters

    Хашим Тачі заявив, що в разі початку судового процесу він негайно піде у відставку

    У понеділок, 13 липня, президент Косова Хашим Тачі вирушить до Гааги, щоб свідчити міжнародним прокурорам із воєнних злочинів.

    Спеціалізована прокуратура (SPO) для розгляду злочинів, скоєних під час війни в Косові, оголосила 24 червня, що проти Тачі та інших косоварів висунуто звинувачення за підозрою у злочинах, включно із «майже 100 вбивствами», насильницькими зникненнями та тортурами. Про це повідомляє Радіо Свобода.

    Тачі був головнокомандувачем Армії визволення Косова, яка вела партизанську війну за незалежність від Сербії у 90-х роках минулого століття.

    Тачі, який відкидає звинувачення, 8 липня у фейсбуці заявив, що поїде до Гааги на запрошення суду для співбесіди.

    «Хоча мої співвітчизники, як і я, постануть перед міжнародною справедливістю з гідністю і доброчесністю, я закликаю вас стати об’єднаними у вирішенні викликів, з якими стикається наша країна», – наголосив Тачі.

    На стадії досудового розгляду юристи в Гаазі мають вирішити, чи слід продовжувати провадження.

    Тачі заявив громадянам своєї країни, що в разі початку судового процесу він негайно піде у відставку і постане перед обвинуваченням.

    Обвинувальний акт Тачі змусив скасувати підтримувані США мирні переговори, які мали відбутися між косовськими та сербськими лідерами в червні в Білому домі.

    Але Європейський союз оголосив 12 липня, що переговори поновилися після відеоконференції між прем'єр-міністром Косова Авдуллою Хоті та президентом Сербії Александаром Вучичем за посередництва керівника зовнішньої політики ЄС Жозепа Борреля.

    ЄС війна Косово злочин
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