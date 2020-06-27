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    У світі

    Спікерка парламенту Сербії захворіла на коронавірусну хворобу

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    Майя Гойкович знаходиться в лікарні і отримує необхідну терапію - Спікерка парламенту Сербії захворіла на коронавірусну хворобу
    Майя Гойкович знаходиться в лікарні і отримує необхідну терапію

    У спікерки запалення легенів, але вона почуває себе добре

    У президентки Національних зборів (парламенту) Сербії Майї Гойкович підтвердили коронавірусну хворобу.

    Про це повідомляє портал B92.

    Гойкович знаходиться в лікарні і отримує необхідну терапію.

    Повідомляється, що у спікерки запалення легенів, але вона почуває себе добре.

    Раніше стало відомо, що позитивний результат тесту на коронавірус отримав міністр оборони Сербії Александар Вулін, який нещодавно повернувся з Москви. У нього немає симптомів і він перебуває в самоізоляції.

    Крім того, коронавірус виявили також у директора управління у справах Косово і Метохії Марко Джурича.

    Як повідомлялося, 24 червня в Росії відбувся парад Перемоги на Красній площі в Москві, а також в деяких інших містах. Крім того, 25 червня в РФ почалося голосування щодо внесення поправок до Конституції РФ, яке триватиме до 1 липня. Російські аналітики відзначали, що за деякий час до цього статистика щодо коронавірусу в країні стала різко покращуватися.

    Нагадаємо, у Російській Федерації за добу зафіксовано 6 843 нових випадки зараження коронавірусом, а загальне їх число досягло 626 779 випадки. Згідно з цими даними, найбільшу кількість нових випадків захворювання виявлено у Москві (750), Московській області (366), Ханти-Мансійському АО (280), Іркутській області (237) і Санкт-Петербурзі (224). За минулу добу в Росії від Covid-19 померли 188 пацієнтів.

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