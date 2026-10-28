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Біля берегів Болгарії дрони атакували контейнеровоз

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Біля берегів Болгарії дрони атакували контейнеровоз
Контейнеровоз із 18 моряками атакували дрони поблизу Болгарії
фото: BNT

Три безпілотники влучили в цивільне судно під прапором Ліберії

У Чорному морі поблизу узбережжя Болгарії три безпілотники атакували контейнеровоз Contship Jet, який ходить під прапором Ліберії. На борту перебували 18 членів екіпажу. Усіх моряків вдалося евакуювати, постраждалих немає. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на болгарське видання Novinite.

Контейнеровоз належить грецькій компанії. Її представник підтвердив евакуацію екіпажу та висловив подяку болгарській стороні за проведення рятувальної операції.

Біля берегів Болгарії дрони атакували контейнеровоз фото 1
фото: BNT

«Екіпаж у безпеці. Ми дякуємо Болгарії за таке швидке проведення рятувальної операції», – повідомив речник грецької компанії, яка управляє судном.

Нагадаємо, 6 жовтня два торговельні судна зазнали атак безпілотників у Чорному морі поблизу узбережжя Болгарії. Під удар потрапили Alfa Watan під прапором Того та Able під прапором Палау. За попередніми повідомленнями, перше судно затонуло, а з другого вдалося евакуювати 18 членів екіпажу. Двоє моряків зазнали травм.

Згодом, 13 жовтня, стало відомо про атаку на торговельне судно Chelsea 3 під прапором Мальти. Інцидент стався приблизно за 14 морських миль від болгарського узбережжя. Унаслідок удару постраждали двоє членів екіпажу.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи атаку, поклав відповідальність на Росію та заявив, що такі дії демонструють зневагу Москви до безпеки цивільних і міжнародного судноплавства.

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Теги: Болгарія дрон

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