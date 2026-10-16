Українські дрони вразили завод «Газпрому» за 2,4 тис. км від кордону (відео)

Підприємство в Західному Сибіру переробляє газовий конденсат і виробляє моторне та авіаційне пальне

Сили оборони України атакували Сургутський завод стабілізації конденсату в Ханти-Мансійському автономному окрузі Росії. Підприємство розташоване приблизно за 2,4 тис. км від українського кордону та належить до промислової інфраструктури «Газпрому». Про це повідомляє «Главком» з посиланням накадри опубліковані Osint-каналом Exilenova+.

Завод переробляє газовий конденсат – суміш вуглеводнів, яку отримують під час видобутку природного газу. На підприємстві виробляють, зокрема, моторне й авіаційне пальне.

💥 Новини з болвт. СОУ атакували Сургутський ЗСК (завод із переробки нафтогазоконденсатної суміші) у Ханти-Мансійському окрузі - 2400 км від кордону України ℹ️ Це ключовий промисловий об'єкт у Західному Сибіру. Підприємство «Газпрому» переробляє газовий конденсат, виробляє моторне й авіаційне паливо. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 16, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

Сургутський завод стабілізації конденсату імені В. С. Черномирдіна є одним із промислових об’єктів нафтогазового комплексу Західного Сибіру. Його робота пов’язана з підготовкою газового конденсату до подальшого використання та виробництвом нафтопродуктів.

Завдяки переробці сировини підприємство забезпечує випуск різних видів пального, зокрема авіаційного. Тому можливе пошкодження заводу може вплинути на роботу відповідних виробничих потужностей.

Водночас наразі немає підтверджених даних про масштаби пошкоджень підприємства, наслідки атаки для виробництва чи наявність постраждалих. Інформація про ураження потребує підтвердження офіційними джерелами.

Варто нагадати, що у Ростові-на-Дону спалахнула масштабна пожежа на нафтоналивному терміналі «Юг Руси». Підприємство потрапило під атаку безпілотників.